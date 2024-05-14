Всё очень вкусно, но я больше не могу! 3 совета от врача на случай, если вы переели и у вас болит живот

В праздники мы часто собираемся с близкими на застолье — и есть шанс наесться до боли в животе Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU Поделиться Поделиться





Выходные и праздники — время послаблений себе во многом и застолий с близкими. Мы готовим что-то вкусное, накрываем стол... Но во всём надо знать меру: переедание ведет к неприятным симптомам — и радостный вечер бывает испорчен. В среднем человеку нужно 2000 калорий в день, а один праздничный ужин может превысить эту норму в два раза. Именно это и считается перееданием.



Врач-гастроэнтеролог «Гемотеста» Екатерина Кашух рассказала, как помочь себе в такой ситуации.

Почему переедать опасно Каждый когда-нибудь перебарщивал со вкусненьким и знает, что в этом случае появляется ощущение переполненного желудка, неприятная тяжесть, коликообразные боли, отрыжка, усталость и сонливость. Эти симптомы обычно исчезают по мере усвоения пищи. — В целом однократное превышение объемов порций не несет серьезной угрозы для здоровья, но постоянное переедание может негативно сказаться на организме, — предупредила Екатерина Кашух. — Со временем человек привыкнет есть много, перестанет распознавать сигналы насыщения, а дискомфорт после еды станет нормальным состоянием. В итоге такой образ жизни приведет к лишнему весу, а также к риску развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета.

Разовое переедание серьезно не навредит здоровью. Но если оно уже вошло в систему, то можно перестать распознавать сигналы насыщения Фото: Максим Бутусов / E1.RU Поделиться Поделиться





Как помочь себе, если объелся Если не переесть в праздники всё равно не удалось, вот что может помочь:

встаньте и подвигайтесь. — Для начала нужно встать из-за стола и немного подвигаться, хотя это может быть последнее, чего сейчас хочется, — посоветовала Екатерина Кашух. — Можно убрать со стола или прогуляться. Даже небольшое движение облегчит состояние. Главное — не переусердствовать, потому что, например, активные танцы после еды могут только усилить дискомфорт.

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Не ложитесь два-три часа. — За это время еда успеет переместиться из желудка в тонкий кишечник и не будет провоцировать кислотный рефлюкс, который сопровождается изнуряющей изжогой и кислым привкусом во рту, — пояснила гастроэнтеролог. — Ферментные препараты, которые многие любят принимать от переедания, не помогут: доказано, что они не облегчают симптомы без диагностированных заболеваний поджелудочной железы.



Помните, что сигналы насыщения мозг начинает подавать нам примерно через 20 минут после того, как первый кусочек еды попадает в рот. Чтобы избежать переедания в будущем, учитывайте это и не набрасывайтесь сразу на все салаты и горячее, ешьте медленно.

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Гастроэнтеролог предупредила, что, кроме переедания, в праздники многие сталкиваются с пищевым отравлением. Кроме тяжести в животе, у человека появляются боль, тошнота и рвота, диарея, и может подняться температура. Если симптомы сохраняются или усугубляются, необходимо вызывать скорую помощь.



Чтобы снизить риск отравления, следует пользоваться «правилом двух часов» — именно столько можно держать приготовленную еду вне холодильника. Любые готовые блюда рекомендуется хранить в холодильнике не дольше трех дней, но для салатов с вареными овощами, мясом, рыбой, морепродуктами, яйцами срок еще короче: не больше двенадцати часов. Для фруктовых и ягодных салатов — восемнадцать часов.

Важно помнить, что это касается незаправленных салатов, а салаты с заправкой портятся в два-три раза быстрее. Однако блюдо может стать непригодным для еды и раньше. В любом случае, перед тем как есть, оцените вид и запах блюда. Если что-то смутило, лучше выкинуть еду.