Назван официальный автомобиль ПМЭФ-2024. Это снова китайская марка

Китайский премиальный автомобильный бренд Hongqi («Хунци») станет официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024 года. Как сообщает 14 мая пресс-служба Росконгресса, машины этой марки будут использоваться для передвижения спикеров и партнеров.

На данный момент Hongqi присутствует на рынках 28 стран, в частности Бахрейна, Германии, Дании, Израиля, Катара, Норвегии, Нидерландов, ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппин, Швеции и ряда других. В 2023 году бренд официально вышел на рынок России.



Напомним, в 2023 году официальным автомобилем ПМЭФ стал китайский внедорожник Exeed VX.

