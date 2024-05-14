В Петербурге приватизируют городские парковые предприятия

В петербургскую программу приватизации на 2024 год включают три садово-парковых предприятия. Они станут акционерными обществами.



Проект правительственного постановления опубликован 14 мая. Согласно пояснительной записке, в этом году приватизируют ГУП садово-парковое предприятие «Красносельское», ГУП «Московский парк Победы» и ГУП садово-парковое предприятие «Южное».



«По результатам приватизации 100% акций создаваемых акционерных обществ будут находиться в собственности Санкт-Петербурга. Приватизация акций акционерных обществ не планируется. Санкт-Петербург в лице уполномоченного органа исполнительной власти как единственный акционер акционерных обществ будет единолично принимать решения по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания акционеров (в том числе формировать исполнительные органы акционерных обществ), и осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерных обществ», — говорится в документе.



В числе положительных эффектов от приватизации авторы называют «возможность получения дивидендов по акциям, самостоятельность хозяйственных обществ в определении направлений своей финансово-хозяйственной деятельности, возможность её развития».



Напомним, избавиться от ГУПов в конкурентных отраслях экономики до 2025 года велит федеральный закон. В рамках него ранее уже была изменена форма дорожных предприятий Петербурга: ГУДП «Центр», ГУДП «Путь», ГУДСП «Курортное» и ГУДСП «Петродворцовое» — все они стали бюджетными учреждениями. Кроме того, планируется акционирование ГУП «ТЭК», а также смена структуры других унитарных предприятий.

