Реклама

    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, южн

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.63eur98.85
    Реклама

    В Петербурге приватизируют городские парковые предприятия

    2190
    1 комментарий

    В петербургскую программу приватизации на 2024 год включают три садово-парковых предприятия. Они станут акционерными обществами.

    Проект правительственного постановления опубликован 14 мая. Согласно пояснительной записке, в этом году приватизируют ГУП садово-парковое предприятие «Красносельское», ГУП «Московский парк Победы» и ГУП садово-парковое предприятие «Южное».

    «По результатам приватизации 100% акций создаваемых акционерных обществ будут находиться в собственности Санкт-Петербурга. Приватизация акций акционерных обществ не планируется. Санкт-Петербург в лице уполномоченного органа исполнительной власти как единственный акционер акционерных обществ будет единолично принимать решения по вопросам, отнесённым к компетенции общего собрания акционеров (в том числе формировать исполнительные органы акционерных обществ), и осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерных обществ», — говорится в документе.

    В числе положительных эффектов от приватизации авторы называют «возможность получения дивидендов по акциям, самостоятельность хозяйственных обществ в определении направлений своей финансово-хозяйственной деятельности, возможность её развития».

    Напомним, избавиться от ГУПов в конкурентных отраслях экономики до 2025 года велит федеральный закон. В рамках него ранее уже была изменена форма дорожных предприятий Петербурга: ГУДП «Центр», ГУДП «Путь», ГУДСП «Курортное» и ГУДСП «Петродворцовое» — все они стали бюджетными учреждениями. Кроме того, планируется акционирование ГУП «ТЭК», а также смена структуры других унитарных предприятий.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close