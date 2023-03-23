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    Смольный хочет включить в программу приватизации ГУПы, отвечающие за информатизацию, энергетику и питание депутатов

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    Власти Петербурга хотят внести корректировки в программу приватизации на 2024 год, следует из проекта постановления, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 23 марта.

    В частности, в список предлагается включить ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», главный подвед комитета по информатизации ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» и ГУП «Столовая Мариинского дворца».

    Законопроект о приватизации ГУП «ТЭК» парламент Петербурга принял в конце 2021 года. Это часть большой программы по ликвидации и реорганизации ГУП, которую запускают в соответствии с федеральным законодательством: унитарные предприятия с 2025 года могут остаться только в априори неконкурентных отраслях.

    Чиновники уверяли, что изменение формы собственности не приведет к росту тарифов для горожан. По сути, речь идет о переводе ГУП в АО со 100 % доли города.

    О необходимости перевода в форму АО информационно-аналитического центра еще в 2020 году говорил Вадим Владимиров, который тогда занимал должность главы петербургского УФАС.

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    ГУППриватизацияПриватизация госимуществаСмольный
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