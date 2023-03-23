Смольный хочет включить в программу приватизации ГУПы, отвечающие за информатизацию, энергетику и питание депутатов

Власти Петербурга хотят внести корректировки в программу приватизации на 2024 год, следует из проекта постановления, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 23 марта.
В частности, в список предлагается включить ГУП «Топливно-энергетический комплекс
Законопроект о приватизации ГУП «ТЭК» парламент Петербурга принял в конце 2021 года. Это часть большой программы по ликвидации и реорганизации ГУП, которую запускают в соответствии с федеральным законодательством: унитарные предприятия с 2025 года могут остаться только в априори неконкурентных отраслях.
Чиновники уверяли, что изменение формы собственности не приведет к росту тарифов для горожан. По сути, речь идет о переводе ГУП в АО со
О необходимости перевода в форму АО информационно-аналитического центра еще в 2020 году говорил Вадим Владимиров, который тогда занимал должность главы петербургского УФАС.