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В Смольном не опровергают возможность появления новых собственников у ГУП «ТЭК» после приватизации

Городской парламент на заседании 1 декабря в первом чтении одобрил законопроект о приватизации ГУП «ТЭК» Санкт-Петербурга, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. В Смольном обещают, что это не приведет к увеличению тарифов для горожан, а на вопрос о том, кому будет принадлежать компания в дальнейшем, отвечают уклончиво.

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«Это решение соответствует федеральному закону, так что раньше или позже мы примем это решение — оно обязательно. Это позволит ГУП «ТЭК» работать более свободно в финансово-хозяйственной части развития предприятия. Наверное, нужно сказать с этой трибуны, что ни к какому увеличению тарифов, затрат на деятельность ГУП «ТЭК» это не приведет», — пообещал, презентуя законопроект, представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.

По мнению спикера ЗакСа Александра Бельского, принятие законопроекта положительно скажется на оперативности принятия определенных решений и даст возможность привлекать средства банков для улучшения инфраструктуры.

Депутат Борис Вишневский поинтересовался, прибылен или убыточен ГУП и в случае, если у предприятия есть долговые обязательства, то в каком объеме, а также попытался выяснить размер зарплат руководства предприятия. На эти вопросы представитель Смольного ответить затруднился, но обещал уточнить. «Борис Лазаревич интересуется, может, работу подыскивают новую», — пошутил Бельский.

На вопрос о том, останется ли город единственным собственником предприятия, Сухенко отвечал крайне уклончиво, однако формулировки его ответов дают возможность предположить, что руководство города не исключает прихода новых совладельцев. «Думаю, что в существенной степени [предприятие] будет оставаться под контролем городского правительства», — заявил представитель губернатора. Позднее на очередную попытку депутатов добиться ясности в этом вопросе он добавил: «Если мы говорим о структуре собственности, о новых собственниках. На мой взгляд, сегодня на заседании Заксобрания рассматривается не этот вопрос. Мы сейчас не обсуждаем модель дальнейшего развития».

«Все эти сказки, в отличие от более молодых депутатов, я уже слышал. Когда проводилась реформа электроэнергетики. Результат: цены растут в несколько раз быстрее инфляции... Нам предлагают утвердить приватизацию и отойти в сторону», — резюмировал Вишневский.

Коммунист Ирина Иванова констатировала: «Мы не можем приватизировать предприятие, не зная, каким путем мы пойдем». Она напомнила, что износ сетей составляет от 60 до 70 %, а акционерное общество — это «вообще закрытое предприятие». Ее коллега по фракции Александр Рассудов предположил, что ГУП «ТЭК» в итоге перейдет под контроль «Газпрома», и будет реализован подход «приватизация доходов, национализация убытков». Третий член этой фракции Алексей Зинчук призвал отложить принятие законопроекта и констатировал необходимость «сразу проговорить, что 51 % акций будет принадлежать Санкт-Петербургу». Также депутаты интересовались, что станет с базой отдыха «Уют» на Карельском перешейке, это актив ГУПа. «База «Уют» станет собственностью акционерного общества. О чем мы спорим, о чем говорим?» — сказал Сухенко и предложил «не печалиться преждевременно о судьбе базы».

Законопроект в итоге поддержал только 31 депутат, шестеро воздержались, и 13 высказались против. Голосование было поименным.

Согласно федеральному закону № 485 от 2019 года, все государственные унитарные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года. Ранее Смольный принял решение включить ГУП «ТЭК» в программу приватизации госимущества города на 2021 год. Как предполагается, в дальнейшем предприятие будет функционировать в форме акционерного общества, которое будет единолично принадлежать городу.

Законопроект о приватизации ГУП «ТЭК» — это часть большой программы по ликвидации и реорганизации ГУП, Смольный запускает ее в соответствии с федеральным законодательством: унитарные предприятия с 2025 года могут остаться только в априори неконкурентных отраслях. «Фонтанка» рассказывала о предварительных планах соответствующей комиссии.

ГУП «ТЭК» ранее сообщал, что смена форма собственности не отразится на тарифах. При этом вопрос о будущих собственниках поднимался и раньше. Дело в том, что в Петербурге много лет идет обсуждение создания единой теплосетевой организации и обмена активами между «ТЭК» и газпромовской ТГК-1, которая является основными собственником «Теплосети Санкт-Петербурга».

Бывший спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров призывал отдать компанию городу за рубль, однако на данный момент Смольный пошел по пути инвестирования в производственную программу «Теплосети» и постепенного наращивания своей доли — в планах получить контроль в 2024 году. Вопрос обмена имуществом тем не менее все еще актуален, а акционирование ГУП «ТЭК», как говорил бывший вице-губернатор Максим Шаскольский, позволит присоединять к нему другие общества.

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Комментарии (13)

karbofos
ГУП - ГОСУДАРСТВЕННОЕ унитарное предприятие.

"Приватизация даст возможность привлекать средства банков для улучшения инфраструктуры."

Что и требовалось доказать - денег у государства совсем не осталось благодаря мудрому руководству.
f0ntan
Рост тарифов будет обоснован инвестиционной программой, а та - плачевным состоянием гнилых труб, которые постоянно то там, то здесь постоянно протекают
Nik_Tar
Все поспорили, «выразили своё фи». А в итоге все равно первое чтение проект прошёл. Ждём новых повышений тарифов
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