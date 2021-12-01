В Смольном не опровергают возможность появления новых собственников у ГУП «ТЭК» после приватизации

«Это решение соответствует федеральному закону, так что раньше или позже мы примем это решение — оно обязательно. Это позволит ГУП «ТЭК» работать более свободно в финансово-хозяйственной части развития предприятия. Наверное, нужно сказать с этой трибуны, что ни к какому увеличению тарифов, затрат на деятельность ГУП «ТЭК» это не приведет», — пообещал, презентуя законопроект, представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко.
По мнению спикера ЗакСа Александра Бельского, принятие законопроекта положительно скажется на оперативности принятия определенных решений и даст возможность привлекать средства банков для улучшения инфраструктуры.
Депутат Борис Вишневский поинтересовался, прибылен или убыточен ГУП и в случае, если у предприятия есть долговые обязательства, то в каком объеме, а также попытался выяснить размер зарплат руководства предприятия. На эти вопросы представитель Смольного ответить затруднился, но обещал уточнить. «Борис Лазаревич интересуется, может, работу подыскивают новую», — пошутил Бельский.
На вопрос о том, останется ли город единственным собственником предприятия, Сухенко отвечал крайне уклончиво, однако формулировки его ответов дают возможность предположить, что руководство города не исключает прихода новых совладельцев. «Думаю, что в существенной степени [предприятие] будет оставаться под контролем городского правительства», — заявил представитель губернатора. Позднее на очередную попытку депутатов добиться ясности в этом вопросе он добавил: «Если мы говорим о структуре собственности, о новых собственниках. На мой взгляд, сегодня на заседании Заксобрания рассматривается не этот вопрос. Мы сейчас не обсуждаем модель дальнейшего развития».
«Все эти сказки, в отличие от более молодых депутатов, я уже слышал. Когда проводилась реформа электроэнергетики. Результат: цены растут в несколько раз быстрее инфляции... Нам предлагают утвердить приватизацию и отойти в сторону», — резюмировал Вишневский.
Коммунист Ирина Иванова констатировала: «Мы не можем приватизировать предприятие, не зная, каким путем мы пойдем». Она напомнила, что износ сетей составляет от 60 до
Законопроект в итоге поддержал только 31 депутат, шестеро воздержались, и 13 высказались против. Голосование было поименным.
Согласно федеральному закону