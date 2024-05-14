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    СМИ: в Харькове слышны взрывы

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    Звук взрыва раздался 14 мая в Харькове на востоке Украины, передаёт ТАСС со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

    Прилеты зафиксированы в Харькове по пункту дислокации полиции, а в Умани Черкасской области — по военному аэродрому, складам и заводу сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш», где ремонтируется и хранится военная техника, в основном гусеничная, сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    Под утро воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, передает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты.

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