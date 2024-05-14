СМИ: в Харькове слышны взрывы

Звук взрыва раздался 14 мая в Харькове на востоке Украины, передаёт ТАСС со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.



Прилеты зафиксированы в Харькове по пункту дислокации полиции, а в Умани Черкасской области — по военному аэродрому, складам и заводу сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш», где ремонтируется и хранится военная техника, в основном гусеничная, сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.



Под утро воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины, передает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты.

