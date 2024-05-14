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    Иностранец стал фигурантом «научного» уголовного дела — он отправил почтой останки вымершего животного

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    Иностранный предприниматель купил в Якутии рога вымершего шерстистого носорога и отправил их по почте. Его посылка не ушла дальше Шереметьево. Теперь мужчина — фигурант уголовного дела, сообщает представитель МВД Ирина Волк во вторник, 14 мая.

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    По данным Волк, предварительное расследование проводило Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте. 66-летнему иностранцу предъявили обвинение по уголовному делу о контрабанде предметов, имеющих большое научное значение (статья 226.1 УК РФ).

    По версии следствия, злоумышленник приобрел у знакомого в Якутске рога шерстистого носорога. Зная, что приобретенное ограничено законодательством РФ к перемещению через таможенную границу ЕАЭС, иностранец оформил пять посылок, в которые положил покупку, замаскировав ее другими костями. В таможенной декларации на международное почтовое отправление он указал ложные сведения о содержимом, написав «сувенирная продукция».

    При досмотре международных почтовых отправлений на таможенном посту аэропорта Шереметьево сотрудники обнаружили и изъяли рога шерстистого носорога. Полицейские установили местонахождение фигуранта и задержали его. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

    Добавим, что шерстистый носорог — вымершее млекопитающее, которое обитало в Европе и Азии. Оно окончательно исчезло более восьми тысяч лет назад.

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