В петербургском ТЦ разбирали потолок, чтобы достать гуманоида с загребущими руками

Представитель внеземной цивилизации готовится предстать перед Фрунзенским судом. Ему вменяют самый что ни на есть земной грех — попытку кражи. Гуманоиду понадобились смартфоны, целых девять штук, а также четыре пары беспроводных наушников, смарт-часы, 4 карты памяти и 2 сим-карты и так далее.

Если без шуток, то на скамье подсудимых скоро окажется 44-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, в январе он через систему вентиляции спустился в один из магазинов ТРЦ на улице Фучика и похитил со стеллажей гаджеты на 200 тысяч рублей. Мужчина скрывал свое лицо под маской пришельца.

На этом обвиняемый не остановился. По версии следствия, вернувшись в вентиляционную шахту, мужчина проник в другой магазин, откуда унес ноутбук и планшет на сумму 140 тысяч рублей.

Солдат удачи хотел уже было направиться к выходу, когда сработала сигнализация на втором этаже. В панике он забурился обратно в вентшахту, где и сидел до приезда полиции. В итоге гуманоида учуяла служебная собака. Правда, пришелец не хотел покидать насиженное место самостоятельно — пришлось разбирать потолок.

Обвиняемый вину признал, пояснил, что перед закрытием торгового центра он спрятался в одной из пустых секций. Дождавшись, пока разойдутся все работники, он вышел из секции, нашел в здании систему вентиляции, выломал проход в трубу и залез в вентшахту.



Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

