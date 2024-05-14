Одержимая монашка в альтернативной Российской империи. О чем спорная компьютерная игра INDIKA?

Вcю последнюю неделю геймеры обсуждают игру о бесноватой молодой монахине Индике. Она вместе с каторжником Ильей в поисках спасения бежит по альтернативной Российской империи конца XIX и начала XX века. Ее спутник на волоске от смерти, а сама монахиня неистово молится из-за голоса беса.

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Внимание игра «Индика» привлекла необычным для игровой индустрии антуражем: православные храмы, иконы с лампадками и заснеженные равнины с избушками. Сценарист «Индики» вдохновлялся Достоевским с Гоголем и дореволюционными журналами «Нива» — для этого разработчики купили все выпуски с 1870 по 1917 год. При прохождении игры их можно заметить на полках, столах около храма и в домах.

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Над проектом четыре года работали российские разработчики Odd Meter, которые в 2022 году стали базироваться в Казахстане. А еще через полтора года глава компании Дмитрий Светлов выступил с критическими высказываниями в отношении России — на странице «Индики» в соцсетях до сих пор возникают дискуссии на политические темы.



О чем же игра?

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Молодая монахиня Индика живет в альтернативной России на рубеже ХIX и ХХ веков. Окружающий мир напоминает облик нашей страны тех дней, но в нем присутствуют элементы стимпанка. Храмы строят при помощи огромных кранов, а люди ездят на велосипедах с моторами, выпускающими черный дым. Еще в игре звери и рыбы неправдоподобно огромных размеров. Монашка по неизвестной причине слышит голос беса, ставящий под сомнение ее веру. Озвученный актером и комиком Ефимом Шифриным черт высмеивает христианские догматы и иногда заставляет монахиню нарушать их. Только усердная молитва Индики помогает заглушить бесовский голос. Монахиню посылают доставить письмо в Данилов монастырь. По пути она встречает беглого каторжника Илью. Они отправляются в опасное путешествие, которое изменит их судьбы.



Плюсы «Индики»

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Она очень красивая — русский и православный мир завораживает. По словам разработчиков, локации в игре создавались при переработке реальных мест. Это чувствуется. С большим удовольствием журналист «Фонтанки» заходил в каждую избу, куда даже не требуется по сюжету, и зажигал лампадки перед иконами в красных уголках. Визуальный ряд и освещение приятно радовали глаз.



«Индика» представляет из себя удачный симулятор ходьбы с большим количеством диалогов, собранный при помощи качественно написанного сценария. Вся игра проходится примерно за четыре часа. По цепляющему сюжету хочется двигаться дальше — он не успевает надоесть.

Впечатлила оригинальная игровая механика, связанная с одержимостью Индики. Голос беса в определенный момент захватывает сознание главной героини, мир буквально раскалывается на части и превращается в некое подобие ада. Здесь надо молиться: слова молитвы заглушат голос беса и соберут мир в привычное состояние.



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Минусы «Индики» А вот игровой процесс в «Индике» примитивен. Игроку предстоит решать нехитрые головоломки — двигать ящики, раскачивать при помощи игровой физики льдину и дом. Сама игра линейная и не дает ощущения свободы. Изучать допускается только случайные дома в заброшенных деревнях, где можно отыскать православные артефакты. Так что — только вперед по сюжету и без отвлечений, пропуская через себя истории бесноватой монахини и беглого каторжника.

Музыка в игре выполнена при помощи различных жанров электронщины. Спорное решение, которое не всем понравится и где-то скомканно передаст русскую атмосферу игры.



Короткий сюжет — некоторые игроки точно захотят подольше.



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Что же можно сказать в итоге об «Индике»?