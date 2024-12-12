Фатальный толчок. Петербуржца задержали после гибели водителя, с которым он спорил из-за манеры вождения

Полиция нашла второго участника дорожного спора в Красносельском районе, который стал последним для 64-летнего водителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 декабря.

34-летнего жителя Красного Села задержали у супермаркета на Геологической улице, 46, ранним утром 10 декабря. В этот же день СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, около одиннадцати часов утра 21 ноября на улице Чекистов подозреваемый ругался с водителем. По данным «Фонтанки», спорили из-за манеры вождения, которую один из оппонентов счёл неправильной. Точку в конфликте поставил младший участник, толкнув противника на асфальт.

Падение оказалось крайне неудачным. Мужчина ударился головой, но смог отъехать от места происшествия на ближайшую парковку. У случившегося был свидетель. Он рассказал, что звонил в скорую, некоторое время находился с пострадавшим, но тот якобы отказался от медицинской помощи.

Позже водителя нашли без сознания всё на той же парковке и госпитализировали с ушибом мозга и переломом основания черепа. Через две недели он умер в больнице.

Подозреваемого задержали на двое суток.