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Происшествия Фатальный толчок. Петербуржца задержали после гибели водителя, с которым он спорил из-за манеры вождения

Фатальный толчок. Петербуржца задержали после гибели водителя, с которым он спорил из-за манеры вождения

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10 комментариев

Полиция нашла второго участника дорожного спора в Красносельском районе, который стал последним для 64-летнего водителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 12 декабря.

34-летнего жителя Красного Села задержали у супермаркета на Геологической улице, 46, ранним утром 10 декабря. В этот же день СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, около одиннадцати часов утра 21 ноября на улице Чекистов подозреваемый ругался с водителем. По данным «Фонтанки», спорили из-за манеры вождения, которую один из оппонентов счёл неправильной. Точку в конфликте поставил младший участник, толкнув противника на асфальт.

Падение оказалось крайне неудачным. Мужчина ударился головой, но смог отъехать от места происшествия на ближайшую парковку. У случившегося был свидетель. Он рассказал, что звонил в скорую, некоторое время находился с пострадавшим, но тот якобы отказался от медицинской помощи.

Позже водителя нашли без сознания всё на той же парковке и госпитализировали с ушибом мозга и переломом основания черепа. Через две недели он умер в больнице.

Подозреваемого задержали на двое суток.

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Комментарии
10
german_5e4d02dc5a4f9
1 час
Вообще молодому руку поднять на заведомо более старшего и находящегося в почтенном возрасте, когда очевидно не будет достойного ответа, как на женщину или на ребенка, это низость крайней степени. Только трусливые шакалы так поступают.
Ана нас
1 час
Как же достали эти поучатели вождению и прочие несогласные. Объедь и ездуй дальше. Нет, оно погудит, поговорит и еще раз донесет свою мысль. Типа кто-то спрашивал
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