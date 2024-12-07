Пожилой петербуржец умер после дорожного конфликта. От первой госпитализации он якобы отказался

Дорожный конфликт в Красносельском районе Петербурга закончился для автомобилиста смертью. Врачи боролись больше двух недель, но спасти его не удалось. Об этом «Фонтанке» стало известно 7 декабря.

Инцидент произошел еще 21 ноября на проезжей части у дома 18 по улице Чекистов. По предварительным данным, во время конфликта неизвестный толкнул 64-летнего мужчину, тот якобы упал на асфальт и ударился головой. К месту происшествия вызывали скорую помощь, но пострадавший, по словам очевидца, отказался от госпитализации. После инцидента мужчина отъехал на парковку у соседнего гипермаркета и вскоре потерял сознание. Прохожие снова вызвали ему скорую.

Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, внутричерепное кровоизлияние, переломом костей черепа. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. 6 декабря мужчина скончался.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Информация о втором участнике конфликта выясняется.