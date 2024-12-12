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Город Общество Признание и Влияние Смотрите вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» сегодня в прямом эфире

Смотрите вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» сегодня в прямом эфире

Начало трансляции в 19:30

850
3 комментария

Сегодня вечером в Главном штабе Эрмитажа состоится торжественное вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». И мы узнаем, кто набрал больше всего голосов читателей и стал победителем шестого сезона премии.

Сейчас в Главном штабе заканчиваются последние приготовления. Буквально через несколько часов здесь соберутся представители городской власти, бизнеса, культурного сообщества города и, конечно, 100 финалистов, которые боролись за победу в 10 номинациях. Ведущие церемонии — Дмитрий Хрусталев и Дарья Александрова. С ними на сцену, чтобы открыть конверты или выступить перед зрителями, выйдут известные артисты, узнаваемые петербуржцы и, конечно, герои «Фонтанки» — люди, впечатлившие нас своими поступками в этом году.

Сегодня мы узнаем, кто заслужил больше признания от горожан в следующих номинациях:

  • Работодатель года

  • Сделано в СПб и ЛО

  • Учебное заведение года

  • Сервис года для животных

  • Загородный отдых года

  • Детский центр года

  • Магазин года

  • Онлайн-сервис года

  • Стартап года

  • Проект года

Так что заходите на сайт «Фонтанка.ру» в 19:30, включайте прямую трансляцию и «болейте» за своих фаворитов в прямом эфире.

Партнеры премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году:

  • Почта России;

  • Холдинг «Евроинвест Девелопмент» (партнёр номинации «Стартап года»).

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Комментарии
3
282408812
1 час
без моей победы церемонию нельзя признать полноценной
Гость
1 час
Неинтересны ангажированные "премии". И не увидел за что премии давать. Никого производящим материальные ценности тут нет. Одни бездельники на бюджете. Хоть метлу в руки взяли, улицу подмели и то больше было бы проку от вас.
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