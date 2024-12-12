Смотрите вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» сегодня в прямом эфире









Сегодня вечером в Главном штабе Эрмитажа состоится торжественное вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». И мы узнаем, кто набрал больше всего голосов читателей и стал победителем шестого сезона премии.

Сейчас в Главном штабе заканчиваются последние приготовления. Буквально через несколько часов здесь соберутся представители городской власти, бизнеса, культурного сообщества города и, конечно, 100 финалистов, которые боролись за победу в 10 номинациях. Ведущие церемонии — Дмитрий Хрусталев и Дарья Александрова. С ними на сцену, чтобы открыть конверты или выступить перед зрителями, выйдут известные артисты, узнаваемые петербуржцы и, конечно, герои «Фонтанки» — люди, впечатлившие нас своими поступками в этом году.

Сегодня мы узнаем, кто заслужил больше признания от горожан в следующих номинациях:

Работодатель года

Сделано в СПб и ЛО

Учебное заведение года

Сервис года для животных

Загородный отдых года

Детский центр года

Магазин года

Онлайн-сервис года

Стартап года

Проект года

Так что заходите на сайт «Фонтанка.ру» в 19:30, включайте прямую трансляцию и «болейте» за своих фаворитов в прямом эфире.

Партнеры премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2024 году: