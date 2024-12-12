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Город «Ленфильм» подтвердил назначение Надежды Андрющенко на должность гендиректора киностудии

«Ленфильм» подтвердил назначение Надежды Андрющенко на должность гендиректора киностудии

1 845
10 комментариев

Киностудия «Ленфильм» подтвердила прекращение полномочий гендиректора компании Эдуарда Суворова. На его место назначили главу службы безопасности Надежду Андрющенко, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе киностудии в четверг, 12 декабря. 

В компании сообщили, что распоряжение о назначении Андрющенко было выпущено Росимуществом 10 декабря. Новый гендиректор — опытный специалист в области финансового менеджмента, антикризисного управления и экономической безопасности. У Андрющенко за плечами два высших экономических образования и степень MBA в области управления персоналом.

Эдуард Суворов проработал гендиректором «Ленфильма» около четырех месяцев. Согласно распоряжению, он должен был руководить киностудией три года.

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Комментарии
10
В_Ф
1 час
Неужели теперь приличное кино делать будут? Или просто перестановка кормящихся?
282775133
19 минут
На должности генерального директора «Ленфильма» Эдуард Суворов проработал около 4 месяцев. Незадолго до «Ленфильма» Суворов был исполнительным директором в Фонде развития контактных видов спортивных единоборств Краснодарского края Олега Дерипаски.
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