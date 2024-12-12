«Ленфильм» подтвердил назначение Надежды Андрющенко на должность гендиректора киностудии

Киностудия «Ленфильм» подтвердила прекращение полномочий гендиректора компании Эдуарда Суворова. На его место назначили главу службы безопасности Надежду Андрющенко, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе киностудии в четверг, 12 декабря.

В компании сообщили, что распоряжение о назначении Андрющенко было выпущено Росимуществом 10 декабря. Новый гендиректор — опытный специалист в области финансового менеджмента, антикризисного управления и экономической безопасности. У Андрющенко за плечами два высших экономических образования и степень MBA в области управления персоналом.

Эдуард Суворов проработал гендиректором «Ленфильма» около четырех месяцев. Согласно распоряжению, он должен был руководить киностудией три года.