    Сейчас

    -13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как -17

    1 м/с, вос

    778мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.78eur100.14

    «Горожан» просят подождать до весны. Запуск фуд-холла Ginza Project в Большом Гостином дворе снова откладывается

    775
    3 комментария

    Фуд-холл «Горожане» в Большом Гостином дворе не успеет открыться к Новому году, как планировалось ранее. Как рассказал «Фонтанке» источник в Ginza Project, запуск перенесен на весну, задержка возникла из-за согласования с контролирующими органами.

    «Ждем окончательного согласования в январе — феврале, весной планируем завершить, аренду платим исправно», — сказал он. Какое именно из ведомств тормозит запуск пространства, собеседник «Фонтанки» не уточнил.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что проект «Горожане» займет 2000 кв. м на первом и втором этажах по Ломоносовской линии, там разместятся 25 гастрономических концепций.

    О том, что Ginza Project создаст гастрономическое пространство в универмаге «Большой Гостиный двор», стало известно еще в 2020 году, но проект несколько раз откладывался.

    Структуры Ginza Project недавно стали совладельцами управляющей универмагом компании, выкупив долю у управляющего партнера Fort Group Максима Левченко. Также после зачистки соседних улиц — Думской и Ломоносова — власти Петербурга заявили о планах масштабного преобразования кластера вокруг Большого Гостиного двора.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Гостиный дворПетербург
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость07 Дек 2023 в 17:03
    фу, гинза мерзкое ...
    +0−0
    Гость07 Дек 2023 в 17:02
    фу. гинза буэ
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close