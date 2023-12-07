«Горожан» просят подождать до весны. Запуск фуд-холла Ginza Project в Большом Гостином дворе снова откладывается

Фуд-холл «Горожане» в Большом Гостином дворе не успеет открыться к Новому году, как планировалось ранее. Как рассказал «Фонтанке» источник в Ginza Project, запуск перенесен на весну, задержка возникла из-за согласования с контролирующими органами.



«Ждем окончательного согласования в январе — феврале, весной планируем завершить, аренду платим исправно», — сказал он. Какое именно из ведомств тормозит запуск пространства, собеседник «Фонтанки» не уточнил.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что проект «Горожане» займет 2000 кв. м на первом и втором этажах по Ломоносовской линии, там разместятся 25 гастрономических концепций.