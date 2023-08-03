    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, вос

    754мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.84eur101.93

    Запуск фуд-холла Ginza Project в Большом Гостином дворе снова сдвигается. Теперь открытия ждут к Новому году

    629
    8 комментариев

    Фуд-холл «Горожане» в Большом Гостином дворе откроют к Новому году, рассказал «Фонтанке» источник в Ginza Project. Проект займет 2000 кв. м на первом и втором этажах по Ломоносовской линии, там разместятся 25 гастрономических концепций.

    О том, что Ginza Project создаст гастрономическое пространство в универмаге «Большой Гостиный двор», стало известно еще в 2020 году, но проект несколько раз откладывался. В последний раз сообщалось, что открытие ожидается осенью 2023 года.

    Ранее стало известно, что структуры Ginza Project стали совладельцами управляющей универмагом компании, выкупив долю у управляющего партнера Fort Group Максима Левченко. Также после зачистки соседних улиц Думской и Ломоносова власти Петербурга заявили о планах масштабного преобразования кластера вокруг Большого Гостиного двора.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость03 Авг 2023 в 13:35
    Для банкета Победы.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close