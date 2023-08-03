Запуск фуд-холла Ginza Project в Большом Гостином дворе снова сдвигается. Теперь открытия ждут к Новому году

Фуд-холл «Горожане» в Большом Гостином дворе откроют к Новому году, рассказал «Фонтанке» источник в Ginza Project. Проект займет 2000 кв. м на первом и втором этажах по Ломоносовской линии, там разместятся 25 гастрономических концепций.



О том, что Ginza Project создаст гастрономическое пространство в универмаге «Большой Гостиный двор», стало известно еще в 2020 году, но проект несколько раз откладывался. В последний раз сообщалось, что открытие ожидается осенью 2023 года.



Ранее стало известно, что структуры Ginza Project стали совладельцами управляющей универмагом компании, выкупив долю у управляющего партнера Fort Group Максима Левченко. Также после зачистки соседних улиц Думской и Ломоносова власти Петербурга заявили о планах масштабного преобразования кластера вокруг Большого Гостиного двора.

