С детской площадкой, но без шариков. Смольный показал новую концепцию Думской, барам предложили вливаться

Поделиться Поделиться





Спустя два месяца после закрытия баров на Думской и Ломоносова власти Петербурга представили свое видение развития территории — как общественного пространства с детским площадками, арт-объектами и апартаментами. Намерения благие, но методы спорные, вздохнул бизнес. Если позитивных идей не поступит, барная жизнь может так и не возобновиться, пригрозили чиновники и дали предпринимателям неделю на размышления.



Судьбоносная для пьяного кластера встреча проходила в актовом зале Академии музыки Елены Образцовой в Гостином Дворе 8 июня. Смольный представлял вице-губернатор Кирилл Поляков, глава администрации Центрального района Елена Федорова и замглавы комитета по промполитике Александр Ситов, компанию им в президиуме составил заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Максим Хлюпин. В зале собрались владельцы баров, апарт-отелей и торговых центров.



Вкратце напомним предысторию: весной 2023 года следственный комитет провел серию рейдов на Думской и Ломоносова, в ходе которой признал практически все питейные заведения вещдоками, опечатал и тем самым остановил ночную жизнь. Бизнес, сосчитав убытки, взвыл, но обозначил готовность к диалогу. Два месяца спустя разговор состоялся.



Первым слово взял Максим Хлюпин. По его словам, бары были опечатаны в рамках расследования уголовного дела и остаются закрытыми, поскольку не все службы, которые осматривали их на предмет нарушений, дали свои заключения. Но резкое снижение криминогенной ситуации уже налицо — число заявлений о происшествиях в пьяном кластере и уголовных дел сократилось на целых 70%.

«Ситуация с этой улицей достаточно сложная. И, к сожалению дурная слава Думской улицы вышла за пределы Петербурга и вызывает беспокойство в столице нашей родины в связи с большим количеством правонарушений, которые здесь происходят», — сказал Кирилл Поляков. Вице-губернатор предложил собравшимся вместе подумать, как сделать место привлекательным для легитимного бизнеса, жителей и гостей города.



О том, что хотел бы здесь видеть город, рассказала Елена Федорова. Концепция не окончательная и может быть скорректирована с учётом мнений бизнеса и жителей, предупредила она. Но 55-страничная презентация явно не производила впечатление чернового наброска.

Если вкратце, то весь квартал между Невским проспектом, Садовой улицей, улицей Ломоносова и набережной канала Грибоедова превратится в единое общественное пространство.



Поделиться Поделиться





Барам и ночным клубам оставят часть улицы Ломоносова, в остальных местах власти города видят рестораны, кафе, точки стрит-фуда, а также фуд-холл на втором этаже Большого гостиного двора, который уже анонсировала группа Ginza. На парковке перед Перинными рядами планируется установить качели, детскую площадку и зеленую зону отдыха, которая зимой будет превращаться в каток. А на пересечении Думской и Ломоносова хотят разместить сцену для уличных музыкантов и городских мероприятий.

Поделиться Поделиться





По всей территории раскидают арт-объекты, Думскую сделают пешеходной, а на верхних этажах Перинных рядов, Большого гостиного двора и Малого гостиного двора обустроят апартаменты. Сроки, размер и источники финансирования в презентации не прозвучали, однако об интересах бизнеса город тоже подумал: капитализация должна увеличиться как минимум вдвое.

Поделиться Поделиться





У городских властей есть уверенность, что можно хорошо зарабатывать и на честных видах бизнеса, заявил Александр Ситов. Но удобство граждан и туристов должно стоять во главе угла, подчеркнул он. Город, в свою очередь, готов менять нормативные акты, которые позволят создать здесь качественное гастрономическое пространство.

«Люди пить не перестанут» Бизнес отреагировал на предложение города противоречиво. Проект поддержала директор Большого гостиного двора Елена Коршунова. По ее словам, отдыхающие на Думской бьют до 10 витрин за сезон и вынуждают универмаг нанимать дополнительную охрану и уборщиков, которые каждое утро отмывают памятник архитектуры 18 века от следов жизнедеятельности посетителей барного кластера. Эти деньги можно было бы пустить на развитие и благоустройство, заявила она.

Директор «Перинных рядов» Дмитрий Диянов сообщил, что торговый комплекс тоже страдает от вандализма и заинтересован в объединении с Большим Гостиным двором и создании общественного пространства. «Единый стиль всегда приводит к повышению среднего чека», — согласилась представитель расположенного на территории кластера апарт-отеля.



От барного сообщества выступил Павел Чесноков, совладелец баров «Руки вверх» и Nebar. По его словам, став вещдоком, заведения приносят собственникам до 1 млн убытков в месяц, поскольку от арендной платы их никто не освобождал, зарплату и налоги тоже платить приходится. Но если разогнать Думскую, кластер сможет возродиться в каком-то другом месте, считает предприниматель. «Наивно полагать, что люди перестанут пить и перестанут группироваться», — сказал он. Так что своими действиями городские власти рискуют убить легальный бизнес и поощрить нелегальный. «Намерения благие, решения — беспредел», — резюмировал он, сорвав аплодисменты зала.



Представитель баров «Сайгон» и «Сибирь» отметил, что легальные участники рынка не должны нести ответственность за бездействие правоохранительных органов, которые не смогли обеспечить порядок на Думской и Ломоносова.



Оппонировать бизнесу взялся вице-губернатор Кирилл Поляков. Он сообщил, что у властей нет возможности погружаться, кто именно торговал шариками, а кто молча за этим наблюдал, и предложил в качестве аналогии соседские отношения. «Это ваша общая лестничная клетка, наведите на ней порядок», — призвал он. Тут же из зала прозвучало предложение создать объединение добросовестных баров, а затем выяснилось, что таковое на Думской и Ломоносова уже существует.

