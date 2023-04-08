Думская пересохла окончательно. СК с огоньком прекратил барную жизнь на «самой пьяной пьяной улице

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В ночь с 7 на 8 апреля следователи в компании полиции, Росгвардии и пожарных прошлись по барам Думской и Ломоносова. По итогам визита были опечатаны последние 13 открытых заведений. С их закрытием «самые пьяные улицы» просохли окончательно. «Фонтанка» понаблюдала за бархоппингом силовиков со стороны и изнутри и рассказывает о том, что привело легендарный питейный кластер к такому финалу.



Силы правоохранителей начали стягиваться на перекресток Думской и Ломоносова после 23.30 7 апреля. Ближе к полуночи стало очевидно, что намечается что-то серьезное. На пятачке перед стеклянным павильоном с шавермой расположились шесть автомобилей — куда больше, чем в обычном патруле.



В 0.15 полицейские надели шлемы и двинулись в бары улицы Ломоносова — «Центральную станцию», Nebar, «Эскобар», El Chapo, «Disco club Ломоносов», Rhino Bar и другие. Вслед за ними заходили сотрудники следственного комитета — с портфелями и папками бумаг в руках. С учётом поддержки росгвардейцев и позднее прибывших пожарных корреспонденты «Фонтанки» насчитали примерно 100 человек.



Одной Ломоносова дело не ограничилось. Постепенно правоохранители наведались в «Сайгон» и «Руки вверх» на набережной канала Грибоедова и в Cosmo Bar на Думской улице. При этом многочисленные непитейные заведения — пиццерии, шавермы, работали как ни в чем ни бывало. Не тронули силовики и ночные клубы в Перинных рядах.

Позднее Главное следственное управление СК РФ по Петербургу сообщило, что именно оно инициировал рейд. А 13 заведениях искали предметы и документы, которые представляют интерес для расследования уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие спиртного. Кстати, того же самого, из-за которого в конце марта уже опечатали первые 17 баров Думской и Ломоносова.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вежливая облава В Escobar наведались без особого шума: попросили всех и предъявить документы и тактично удалиться. Всего за полчаса до прихода полиции бармен успокаивал посетителей: «Облава была две недели назад, нас не закрыли. Сегодня точно никого не будет». «Никого» ждать долго не пришлось.



Одна из посетительниц начала рыдать — потеряла паспорт. Полицейский успокаивал до последнего, а точнее, до прихода СК — к счастью девушки документы нашлись в туалете. Сотрудников бара попросили выбрать двух добровольцев и подойти на разговор:

— Зачем?

— Ничего страшного не произойдет.

— Пописать в баночку?

— Нет, без этого.

Посетители уходили недовольные, но без скандала. Один крикнул «Мы сюда еще вернемся» и убежал.

В Nebar корреспондент «Фонтанки» наведался уже после облавы. Ломящихся гостей не пускали. «Накрыли мафию. Сорок человек. Сейчас вертолет прилетит и железной крышей все накроем», — пошутил один из полицейских. «Наркоманов ловите? Наркотиков нет, кстати. Можешь посмотреть и подсчитать», — крикнул ему вслед один из сотрудников.



В предбаннике «Центральной станции» полиция появилась к половине первого ночи и преградила путь желающим перекурить. «Пока никто не выходит», — объявил один из трех полицейских. Посетители напряглись, но расходиться упорно не хотели. «Сейчас дяди уйдут и все продолжится», — успокаивал бармен гостя, который пожаловался на «вьетнамские флешбеки» и вспоминал, как был задержан на митинге.

Чуть позже в помещение вошел следователь ГСУ в звании лейтенанта, попросил персонал включить свет, а посетителей покинуть помещение, показав паспорт на выходе. Минут 10 публика спускалась из караоке на втором этаже с недоумением и нецензурной бранью в адрес сотрудников правоохранительных органов, испортивших все веселье. В дальнем зале со сценой оставались самые стойкие, но и их попросили на выход после того, как следователь отметил, что «помещение покидают слишком медленно».



Последних посетителей выпроваживали со словами: «Чем быстрее вы уйдете, тем быстрее мы откроемся. Наверное». Полицейский на выходе в отличие от управляющего ложную надежду давать не стал. Вернуться обратно никому не удалось. Даже под благовидным предлогом.

— Пустите в туалет, я вас очень прошу, — взмолилась девушка у бара «Голубая устрица»

— Идут следственные действия. Сходите в шаверму куда-нибудь, — посоветовал полицейский.

— Они не пускают, просят на вход 500 рублей, — пожаловалась она, показывая всем видом, что ей надо. Плаксивые нотки в голосе тоже не подейстовали, и дверь закрыли с той стороны.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Публика, которая натыкалась на закрытые заведения, сначала пожимала плечами и уходила искать где выпить дальше. Возле отдельных баров начали собираться толпы из не то зевак, не то тех, кто эвакуировался и ждал, что силовики уйдут и бары вновь откроются. Однако ближе к часу ночи заведения начали опускать жалюзи и стало ясно, что этого не случится.

Среди зрителей можно было заметить не только молодежь, но и взрослых мужчин, что-то эмоционально обсуждающих по телефону.

«А что происходит?», поинтересовались у вставшего в дверях полицейского проходившие мимо девушки.

«Беспредел происходит», — вместо них ответил один из мужчин.

В итоге гости пошатались по округе и разъехались. Остатки потянулись в «Гадкий койот» в «Перинные ряды».



«Фонтанка.ру»

Финал с огоньком Уже под занавес на место прибыла пожарная бригада — но не для того, чтобы охладить пыл оставшихся без выпивки завсегдатаев пьяных улиц.



Вооружившись болгарками спасатели начали спиливать замки бара «Лёд», который, впрочем, стоял отпечатанным с прошлого рейда и признаков жизни не подавал: посетители не заходили, музыка не играла.

Справившись с замками минут за 10, спасатели запустили внутрь следователей а сами остались снаружи. В разговоре звучали слова «показательная порка». До того, как дверь захлопнулась, корреспонденту удалось заглянуть внутрь — посещение выглядело пустым, хотя свет горел.

К слову, этот бар уже попадал в новостную сводку в связи с продажей шариков с веселящим газом, а фигурантом возбужденного по итогам дела стал предприниматель Руслан Чемыртан, которого считают неформальным владельцем этого и нескольких других заведений на Думской и Ломоносова. Сам он утверждает, что завершил карьеру в этом кластере и работает на Рубинштейна.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Взлет и падение Думской Думская превратилась в барный кластер с середине 2000-х. В 2004 году немка Анна-Кристин Альберс и совладелец клуба «Грибоедов» Антон Белянкин открыли там бар «Дача». Заведение в «берлинском стиле» с недорогим алкоголем и танцами до утра быстро обрело популярность, притягивая как туристов, так и местную молодежь. К 2008 году по соседству открылись «Фидель», «2 этаж» и «Белград». Постепенно бизнес начал обживать и прилегающие улицу Ломоносова и набережную канала Грибоедова. Ночные похождения посетителей заведений нередко попадали в хроники происшествий. В 2013 году случилась перестрелка между двадцатью спортсменами и охранниками бара Poison, в том же году на набережной канала Грибоедова от выстрелов пострадали сотрудник и посетитель клуба «Руки вверх».



В 2016 году на тот момент директор «Исаакиевского собора» Николай Буров предложил вице-губернатору Владимиру Кириллову закрыть на Думской злачные места, из-за которых этот уголок приобрёл дурную славу. Интерес был связан с тем, что музей незадолго до этого получил часть помещений в здании Городской думы. Позднее Николай Буров уточнил, что имел в виду постепенное преображение улицы в культурное пространство. Впрочем, из-за криминальной славы Думской оттуда начали уходить старожилы: в 2017 году закрылся бар «Дача».

Новый подход к наведению порядка на Думской был сделан в 2019 году после смертельного ДТП на Невском проспекте. Водитель, надышавшийся «шариков» в одном из баров, вылетел на тротуар. В результате погибли два человека: девушка и мужчина, гражданин США. Администрация района предложила сделать пьяную улицу пешеходной по выходным. На улице стала регулярно дежурить полиция, периодически проходили рейды, изымались емкости с веселящим газом и нелегальный алкоголь, задерживались нарушители спокойствия, но ночная жизнь продолжалась бурлить.



Культурное пространство в башне Думы заработало в 2021 году под управлением центра музыкальной культуры «Чайковский. Но дневные туристические потоки и ночные завсегдатаи не пересекались во времени и пространстве.

Еще пару месяцев назад правоохранители не имели серьезных претензий к местным заведениям. Это видно по ответу на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. Тот еще в феврале, после барных рейдов полиции в ночь на 12-е число на набережной канала Грибоедова и улице Рубинштейна, интересовался: вот, изъяли 50 литров алкоголя, составили 32 протокола об административных нарушениях — а нет ли оснований для уголовки? 10 марта пришел ответ: да, прошли «профилактические мероприятия», 16 баров и магазинов поймали на продаже алкоголя без лицензии. Но «признаков уголовно наказуемых деяний… [в виде незаконного производства, оборота и розничной продажи алкогольной продукции] не установлено».



Но то ли городские власти всерьез вознамерились окультурить улицу, то ли самим правоохранителям надоели еженедельные ночные дежурства без сколько-нибудь значимого эффекта, и решение «осушить» Думскую и Ломоносова было принято. Дело взял в свои руки Следственный комитет. В конце марта 2023 года 17 заведений были опечатаны. Попытки снять пломбы тут же пресекались.



Позднее СК пояснил, что они были признаны вещдоком в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции). Однако возбуждено оно было из-за вечеринки в совсем другом месте — в пространстве Smola Hall в лофт-проекте «Этажи» на Лиговском проспекте, где по версии следствия, несовершеннолетним наливали алкоголь.



Четкой связи между этими двумя локациями не прослеживается. Собеседник, близкий к следствию, на прямой вопрос «Фонтанки» солидно ответил: «Связь устанавливается». Впрочем, источники издания отмечают, что здесь важна не столько логика, приведшая из пункта А в пункт Б, сколько практическая сторона вопроса. Сами участники рынка говорят о желании властей сделать окрестности Думской цивилизованными к новому туристическому сезону. А как показывает практика, статус вещдока является надежной гарантией, что ночная жизнь в бары не вернется. Бенефициары Думской начали заранее осваивать новые локации. К примеру, Руслан Чемыртан, уличенный в торговле шариками с веселящим газом в барах Soul Bar, GS, «Лёд», FunBar, решил развивать бизнес на улице Рубинштейна.

Галина Бояркова, Евгения Горбунова, Милена Солдатенко,



«Фонтанка.ру»