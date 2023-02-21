Суд оштрафовал предпринимателя Руслана за торговлю шариками на Думской. Уголовной ответственности удалось избежать

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении предпринимателя Руслана Чемыртана. Как сообщает 21 февраля объединенная пресс-служба судов, за торговлю шариками с закисью азота в барах на Думской улице ему назначен судебный штраф в размер 60 000 рублей.



Как следует из материалов дела, предприниматель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).