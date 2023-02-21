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    Суд оштрафовал предпринимателя Руслана за торговлю шариками на Думской. Уголовной ответственности удалось избежать

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    Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении предпринимателя Руслана Чемыртана. Как сообщает 21 февраля объединенная пресс-служба судов, за торговлю шариками с закисью азота в барах на Думской улице ему назначен судебный штраф в размер 60 000 рублей.

    Как следует из материалов дела, предприниматель обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

    Бизнесмен приобрел металлические баллоны с одурманивающем веществом и с 21 августа 2021-го по 25 апреля 2022 года разместил их в заведениях Soul Bar, GS, «Мёд», FunBar. Сотрудники баров не были осведомлены о преступном умысле, но по указанию Руслана Чемыртана осуществляли продажу резиновых надувных шаров, содержащих закись азота.

    Защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении предпринимателя с назначением ему судебного штрафа. Предприниматель признал вину в полном объеме, содействовал расследованию преступления, не судим, имеет положительные характеристики, трудоустроен, имеет на иждивении супругу и двух малолетних детей, осуществил пожертвование в центр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чем загладил причиненный вред.

    Руслан Чемыртан прославился в барном сообществе после того, как стал владельцем баров на улице Рубинштейна. Сам он утверждает, что вышел из бизнеса на Думской улице после проблем с продажей шаров с закисью азота. Также в суде рассматривается дело о признании фиктивным брака предпринимателя, по итогам которого ему может грозить депортация.

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