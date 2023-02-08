Приключение иностранца в Петербурге, или Как бизнес Руслана с Думской может погубить женщина

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Предприниматель Руслан Чемыртан, похоже, поторопился назвать себя в разговоре с «Фонтанкой» легальным бизнесменом. Полиция не далее чем в конце прошлой недели навестила контролируемый, по ее мнению, именно им бар в Невском районе и нашла там шарики с газом. А сегодняшний суд может и вовсе может осложнить законное пребывание Руслана в Петербурге. Дело по традиции оказалось в женщине.



Смольнинский районный суд 8-го февраля, через несколько часов, рассмотрит иск ГУ МВД о признании фиктивным брака Руслана Чемыртана с петербурженкой Анной. Они были женаты с 2014 года, и воссоединение семьи стало основанием для получения уроженцем Молдавии российского гражданства в 2017 году.



О том, что на самом деле брак был фиктивным (не было ни свадьбы, ни колец, ни совместного быта), женщина рассказала в полиции в 2022 году. Как стало известно «Фонтанке», она признавала, что знала Руслана по совместной работе на рынке «Юнона», где она работала по найму продавцом, а у него было несколько точек. Предприниматель около года уговаривал её «выйти за него замуж», и она согласилась с условием оказания финансовой помощи. В ЗАГСе «молодожены» отдали паспорта, а потом получили их уже с отметкой о зарегистрированном браке.



Через год Анна уволилась с «Юноны». Отношения с Русланом, в том числе и финансовые, прекратились. Женщина пыталась получить официальную свободу. Но мужчина не торопился отвечать на её звонки и приветы через знакомых. Лишь в 2018 году, когда Анна через бывших коллег заявила, что беременна и «мужу» придется платить алименты, Руслан ей позвонил. Он согласился на развод. Но фактически тот был оформлен лишь в августе 2022 года.

Учитывая то, что МВД РФ активно взялось за расторжение фиктивных браков и даже разработало законопроект, по которому иностранным гражданам будет сложнее заключать браки и устанавливать отцовство в России, проблемы у Руслана серьезные.



На это наложилось и пристальное внимание полиции Петербурга к барам, к которым, как полагают в МВД, Чемыртан имеет непосредственное отношение. С пятницы на субботу полиция зашла в «Чика-бар» в Невском районе. И изъяла там 5 баллонов с веселящим газом — один на кухне, один за барной стойкой и три в подсобке. А также 16 пачек шаров и напольные весы.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Составлены протоколы о «незаконной продаже товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

В узком барном кругу Руслан Чемыртан известен как управляющий либо неформальный владелец нескольких заведений на Думской улице. Но публичность к предпринимателю пришла после того, как он решил делать бизнес на улице Рубинштейна.

О загадочном предпринимателе с Думской, который взял под крыло заведения скандальной Bar Group, начали шептаться в конце 2022 года. Тогда ряд баров, снискавших дурную славу и закрывшихся после ареста владельцев, возобновил ночную жизнь. Соседи сообщали о типичных приметах бизнеса — зазывалах, гуляньях до утра, а также рейдах полиции. «Фонтанка» убедилась, что чеки в заведениях пробивают от имени ИП, которые априори не могут иметь алкогольные лицензии.



Новые хозяева держались в тени, но через месяц соседи по барной магистрали уже уверенно называли имя Руслан и прозвище Молдаван. По слухам, бизнесмен имел отношение к таким популярным заведениям на Думской, как «Мёд», Bar Duck, «Лёд» и другим. Но после скандалов с продажей шариков, с драками и рейдами полиции вышел из бизнеса и решил попытать счастья на улице Рубинштейна.

После публикации «Фонтанки» о возродившихся бизнесмен сам вышел на связь с редакцией и рассказал свою историю. По его словам, он действительно вел бизнес на Думской. В прошлом году на него возбудили уголовное дело по 238-й статье (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. — Прим. ред.). Основанием стала продажа тех самых шариков с закисью азота. Согласно базе решения судов, в сентябре уголовное дело в отношении Руслана Чемыртана было прекращено, назначен судебный штраф, однако решение обжалуется прокурором. Сам предприниматель тоже намерен его обжаловать. Он не отрицает, что шарики в заведениях продавали, но утверждает, что его причастность к этому ничем не подтверждена.



После этой истории, как говорит Руслан, он продал бизнес на Думской. Хотя несколько источников «Фонтанки» на рынке считают, что неформальные связи с заведениями предприниматель сохранил.

На улице Рубинштейна Руслан Чемыртан успел открыть бар Major и начал готовить к запуску еще одно заведение. По словам предпринимателя, он намеревался быть «как мышка» и вести бизнес без шариков, паленого алкоголя и мошеннических схем, на которых погорели предшественники. А узнав от корреспондента, что кальяны в общепите курить нельзя, обещал убрать и их, а заодно оформить алкогольную лицензию.

Однако с учетом того, что дальнейшая процедура после признания брака фиктивным предполагает депортацию, возможно, это решение уже не будет актуальным.

Татьяна Востроилова,

Галина Бояркова

«Фонтанка.ру»

