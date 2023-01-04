400 браков иностранцев признали недействительными в 2022 году. А поэтому фиктивные союзы и дети могут стать вне закона

Иностранным гражданам будет сложнее заключать браки и устанавливать отцовство в России. Этому будет способствовать новый законопроект, который разработали в МВД РФ.



Ведомство представило проект закона, который не позволит легализоваться в стране иностранцам через брак и детей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк агентству ТАСС 4 января. Документ сейчас находится на межведомственном согласовании.



Волк также сообщила, что за 11 месяцев прошлого года в разных регионах органами МВД было аннулировано 400 решений о предоставлении права на пребывание на территории РФ. Они были выданы на основании свидетельств о браке с гражданами РФ, которые были признаны судами недействительными.

