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    400 браков иностранцев признали недействительными в 2022 году. А поэтому фиктивные союзы и дети могут стать вне закона

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    Иностранным гражданам будет сложнее заключать браки и устанавливать отцовство в России. Этому будет способствовать новый законопроект, который разработали в МВД РФ.

    Ведомство представило проект закона, который не позволит легализоваться в стране иностранцам через брак и детей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк агентству ТАСС 4 января. Документ сейчас находится на межведомственном согласовании.

    Волк также сообщила, что за 11 месяцев прошлого года в разных регионах органами МВД было аннулировано 400 решений о предоставлении права на пребывание на территории РФ. Они были выданы на основании свидетельств о браке с гражданами РФ, которые были признаны судами недействительными.

    Действующий закон «О гражданстве РФ» предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут претендовать на упрощенный прием в гражданство РФ, если состоят в браке с гражданином России не менее трех лет, а также без соблюдения такого срока при наличии в семье общего ребенка.

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