Рубинштейна настраивают на «мажорный» лад. Скандальные бары открываются заново — кто за ними теперь стоит?

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заведения на улице Рубинштейна, прекратившие работу в ноябре 2022 года, после возбуждения уголовных дел против владельцев, вновь начали принимать посетителей. Новые собственники пока держатся в тени, но за ними маячат фигуры, сделавшие имя на Думской. Несмотря на обещания начать с чистого листа, в бизнес-модели заведений просматриваются проверенные схемы.



Пока владельцы Bar Group, которых подозревают в выкачивании денег из подвыпивших посетителей, остаются под арестом, принадлежащие им заведения возобновляют работу. Как убедился корреспондент «Фонтанки», на данный момент для гостей уже открылись ночной клуб RS-20, а также бар Major (прежнее название — Vice city, еще раньше «Трудовые будни»). Готовятся к запуску еще несколько заведений.



О взлете и падении Bar Group ранее подробно рассказывала «Фонтанка». Двое молодых людей, Дмитрий Куценко и Николай Абросимов, за короткое время арендовали несколько помещений на улице Рубинштейна, освободившихся после ухода других проектов. После ареста куратора «барного подполья» Александра Коновалова они стали главной силой на питейной магистрали и открыто заявляли о намерении захватить там всю власть. Во время ковидных ограничений заведения Bar Group работали вопреки запретам — практически не скрываясь.



Проблемы у предпринимателей начались только год спустя: визит полиции в ноябре 2022 года в девять заведений группы закончился задержанием дюжины человек. По версии следствия, в барах к подвыпившему клиенту подводили промо-модель или даже двух. Они помогали ему еще больше поднять градус с помощью алкоголя, который разливали в гаражах в Калининском районе. А потом мужчине выставляли либо в несколько раз завышенный счет, либо один и тот же, но несколько раз подряд. Модели в это время активно отвлекали клиента от математики. Организаторами схемы следствие сочло основателей Bar Group Дмитрия Куценко и Николая Абросимова. Их арест, по данным «Фонтанки», в конце декабря был продлен до марта.



Тем неожиданнее для соседей стал перезапуск заведений: с декабря начал работать Major, а после каникул открыл двери и RS-20.

«Мы теперь Major»

На своей странице «ВКонтакте» бар Major позиционирует себя как «самый роскошный бар на улице Рубинштейна». В чем особенная роскошь — понятно не вполне. Интерьер в целом был унаследован от предшественника — Vice city. То же неоновое освещение, те же барная стойка, пульт для диджеев и лаунж-зона. Сменилась вывеска, появились буквы «Major» внутри заведения и слоган «Soup of the day — vodka red bull».



Единственное отличие — коктейльная карта стала проще и лаконичнее. «А мы не Vice city. Мы теперь Major», — заявляет бармен в ответ на недоумение посетителя, куда исчезли привычные напитки. По его словам, бар закрылся после ноябрьских обысков, потом заведение продали новому собственнику. «Меню будет расширяться, но будет чуть подороже», — комментирует бармен. К слову, и сейчас цены не самые демократичные. Что ж, названию нужно соответствовать. Публику расценки не смущают — ближе к полуночи за барной стойкой и на танцполе становится тесно. Среди гостей, отплясывающих под «Шальную императрицу», компании подружек и парочки. Трое молодых людей чуть ли не с порога делают заказ, выпивают залпом сет с пылающим огнем шотом и тут же уходят, освобождая место новым гостям.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На вопрос, кому теперь принадлежит заведение, бармен разводит руками: «Работаю тут два дня». Впрочем, по словам молодого человека, те же предприниматели уже перезапустили бар RS-20. На очереди другие проекты. «Noir в середине февраля откроют, сейчас там ремонт», — пояснил он.



На фасаде RS-20 нет вывески, но перед входом толпа гостей, вышедших перекурить, а новых клиентов активно завлекают зазывалы: «Девушка, пойдемте к нам на танцпол, два зала, алкогольная карта». Алкогольная карта снова оказывается отнюдь не демократичной. На вопрос, почему так дорого, официант уверяет, что после перезапуска цены даже снизились, но вскоре они опять повысятся, а предложение обновится. Возможно, поэтому новых меню решили много не печатать — их не хватает на всех посетителей. На вопрос о том, кому теперь принадлежит заведение, сотрудник пожимает плечами: знает, что теперь владельцы другие, но он их ни разу не встречал.



По словам персонала, заведение работает считанные дни, но популярностью пользуется бешеной. «Работаем до 6 утра. Основное веселье начинается после 23:00. Вчера офигела от того, сколько народа», — делится впечатлениями девушка, принимающая одежду в гардеробе. В зале с музыкой посетители группируются возле барной стойки — в основном компании миловидных девушек. В лаунже меланхолично попивает вино парочка юных особ: на сколько коктейлей хватит стипендии, страшно подумать. За соседним столиком деловая встреча: два солидных мужчины пьют кофе, обсуждают бизнес. Но внезапно меняют настрой. «Сейчас на Думскую поедем», — говорит один из них, оплатив счет.

Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Фото: Галина Бояркова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Загадочный Руслан с Думской

Моделей, пристающих к подвыпившим клиентам, на которых погорела Bar Group, в заново открывшихся заведениях корреспондент «Фонтанки» не заметил. Но кое-какие общие черты бизнес-модели прослеживаются.

Оба заведения без вопросов разрешили заплатить картой. На чеке, выданном в баре Major, был указан ИП Поповский Е.А. Правда, предприниматель ведет деятельность довольно далеко от улицы Рубинштейна — на улице Маршала Казакова, 35, павильон 506. В RS-20 деньги за коктейль ушли другому ИП — Олегу Олеговичу Соболеву, который также базируется на улице Маршала Казакова, но в доме 29. Если предположить, что указанные предприниматели являются новыми хозяевами баров, продавать спиртное легально они не могут — алкогольные лицензии по закону нельзя оформить на ИП. По данным реестра Росалкогольрегулирования, алкогольные лицензии в этих двух барах по-прежнему оформлены на ООО «Бар-Групп».



Слухи о том, что у заведений появились новые хозяева, активно циркулируют по барной магистрали. Часть собеседников «Фонтанки» предполагают, что изначально за бизнес взялись старшие родственники находящихся под арестом Куценко и Абросимова, которых и называли истинными инвесторами Bar Group. Во всяком случае, такой версией делились со своими коллегами сотрудники баров, которые начали приоткрываться еще в декабре. К слову, перезапуск не прошел незамеченным. По информации «Фонтанки», 28 декабря в Major и RS-20 пришла полиция — «познакомиться». «ОМОН и спецназ были, работали жестко», — сообщил источник издания. После визита ночная жизнь на какое-то время снова замерла.



Другие собеседники уверены, что Bar Group и стоящие за ней инвесторы покидают рынок. По данным брокеров, владельцы помещений начали расторгать договоры аренды с Bar Group, поскольку после ареста Куценко и Абросимова и закрытия заведений перестали получать плату. «Собственники, оценив ситуацию и посчитав, что возврат к деятельности в ближайшее время невозможен, приняли решение расторгнуть ряд своих арендных соглашений на помещения. Уже сейчас освободившиеся точки переходят к другим заведениям аналогичного формата», — комментирует Полина Фиофилова, руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU.



Судя по выписке из Росреестра, пока договор с Bar Group расторгли собственники помещения на улице Рубинштейна, 14, где работает Major. Запись о новом арендаторе пока не появилась. Но, по словам информированных собеседников «Фонтанки», сделка уже состоялась, еще несколько — в процессе оформления.

Несколько источников на барной магистрали сообщили, что преемники Bar Group — «люди с Думской». Два собеседника называют даже имя Руслан и прозвище Молдован. Но фамилия загадочного предпринимателя — пока тайна даже для самих работников, тем более что официальных трудовых договоров никто не подписывает и зарплату получает на руки от непосредственного начальства. Зато в публичное поле просочились некоторые детали биографии. Якобы этот бизнесмен имел отношение к таким популярным заведениям, как «Мёд», Bar Duck, «Лед» и другим. Но после скандалов с продажей шариков, с драками и рейдами полиции вышел из бизнеса и решил попытать счастья на улице Рубинштейна.



Но проверить эту гипотезу не удалось: в составе учредителей юрлиц, на которые оформлены алкогольные лицензии по адресу этих заведений, бизнесмена с таким именем нет. Один из собеседников утверждает, что предприниматель изначально мог являться партнером Куценко и Абросимова, которые тоже начинали свою карьеру на Думской. Другой утверждает, что он делал предложение о выкупе бизнеса основателям Bar Group еще до их ареста, но тогда получил отказ.



«Фонтанка» попыталась связаться с хозяином Major и RS-20 через человека, претендующего на личное знакомство с ним. Тот передал ответ, что предприниматель не желает общаться с прессой, но своих и чужих ошибок обещает не повторять. «Веселье без запрещенных вещей и схем, на которых погорела Bar Group», — описывает бизнес-планы новой команды собеседник издания.



В других заведениях Bar Group тоже стали появляться признаки жизни. Союз улицы Рубинштейна поделился с «Фонтанкой» видео, на котором трое людей заносят коробки с алкоголем в бар Noir. В ассоциации сообщили, что оно было снято на прошлой неделе. Кроме того, по словам одного из членов Союза, с 12 на 13 января в тестовом режиме открылся «Провокатор», но его работу прервал визит полиции. К перезапуску, по словам источников, также готовится Nau. Во всяком случае, бывшие сотрудники Bar Group, которые раньше интересовались подработкой в других заведениях, теперь ее не ищут, комментирует менеджер Союза улицы Рубинштейна Анжелика Ефремова.



Союз улицы Рубинштейна

Пока участникам Союза улицы Рубинштейна не удалось познакомиться с новыми соседями. По каким причинам они не хотят привлекать к себе внимание, можно только догадываться. О бизнес-модели пока делать выводы рано, но очевидно, что подход будет зависеть от того, на каких условиях удалось договориться с собственниками помещений. «Ставки, по которым предлагались эти объекты, когда их забирали представители Bar Group, были неподъёмными для общественного питания», — комментирует генеральный директор объединения Максим Жуков. Другой участник Союза сообщил, что интересовался условиями по аренде некоторых помещений Bar Group, но владельцы сообщили, что не ищут новых арендаторов.

В KNRU, напротив, считают, что ситуация с Bar Group может заставить собственников помещений пойти на уступки новым арендаторам, что привлечет на барную улицу добропорядочный бизнес. «По нашему мнению, некоторые помещения могут быть использованы не под развлекательный формат, а под рестораны в классическом понимании, что возможно и востребовано в этой локации», — комментирует Полина Фиофилова.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»