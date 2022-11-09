В Петербурге — первый арест по делу о «барной мафии». За решеткой оказался один из хозяев Bar Group

По данным следствия, Куценко и его коллега по Bar Group Николай Абросимов создали преступную организацию, куда вошли еще несколько фигурантов. В период с 1 января 2021 года по 31 октября 2022-го злоумышленники совершили мошенничество в отношении посетителей баров «Vice city», «NOIR», «WHITE POINT», «RS20» и «Провокатор» на улице Рубинштейна. Потерпевшими названы пять человек, общая сумма ущерба превышает 6,3 млн рублей.

Куценко задержали 8 ноября. Суд арестовал его до 7 января 2023 года.



Ранее сообщалось, что после 50 обысков на улице Рубинштейна, в гаражах Калининского района и по местам жительства фигурантов были задержаны 13 человек. Двое из них, как писала «Фонтанка», — владельцы баров. По версии следствия, они были организаторами схемы, согласно которой в барах к подвыпившему клиенту подводили промо-модель или даже двух. Они помогали ему еще больше поднять градус. А потом мужчине выставляли либо в несколько раз завышенный чек, либо один и тот же, но до 7 раз. Модели в это время активно отвлекали клиента от математики.