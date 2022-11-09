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    В Петербурге — первый арест по делу о «барной мафии». За решеткой оказался один из хозяев Bar Group

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    Октябрьский райсуд заключил под стражу совладельца Bar Group Дмитрия Куценко, обвиняемого в организации преступного сообщества и пяти эпизодах мошенничества. Об этом 9 ноября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    По данным следствия, Куценко и его коллега по Bar Group Николай Абросимов создали преступную организацию, куда вошли еще несколько фигурантов. В период с 1 января 2021 года по 31 октября 2022-го злоумышленники совершили мошенничество в отношении посетителей баров «Vice city», «NOIR», «WHITE POINT», «RS20» и «Провокатор» на улице Рубинштейна. Потерпевшими названы пять человек, общая сумма ущерба превышает 6,3 млн рублей.

    Куценко задержали 8 ноября. Суд арестовал его до 7 января 2023 года.

    Ранее сообщалось, что после 50 обысков на улице Рубинштейна, в гаражах Калининского района и по местам жительства фигурантов были задержаны 13 человек. Двое из них, как писала «Фонтанка», — владельцы баров. По версии следствия, они были организаторами схемы, согласно которой в барах к подвыпившему клиенту подводили промо-модель или даже двух. Они помогали ему еще больше поднять градус. А потом мужчине выставляли либо в несколько раз завышенный чек, либо один и тот же, но до 7 раз. Модели в это время активно отвлекали клиента от математики.

    «Фонтанка» писала, что оперативники угрозыска выявили подпольный цех в Калининском районе, где производили и разливали продукцию, которая впоследствии преподносилась в ряде баров как элитный алкоголь. Силовики изъяли около 600 литров «палёнки», а также специальные отдушки и эссенции. Уголовные дела возбудили по заявлениям 11 потерпевших, которые обратились за помощью в полицию. Общий ущерб составил более 10,5 миллиона рублей.

    Мы также сообщали о схеме, которую проворачивали преступники. Всего было задействовано девять заведений в центре города.

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