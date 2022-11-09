Чертову дюжину человек задержали по делу о барной «мафии» на улице Рубинштейна. Теперь они «преступное сообщество»

Следственный комитет возбудил уголовное по статье «создание преступного сообщества» в отношении семи задержанных по делам о мошенничестве в барах на улице Рубинштейна. Еще шестерых подозревают в участии в нем.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 9 ноября, после 50 обысков на улице Рубинштейна, в гаражах Калининского района и по местам жительства фигурантов, были задержаны 13 человек .
Двое из них, как писала «Фонтанка», владельцы баров. По версии следствия, они были организаторами схемы. Также на двое суток задержаны два старших управляющих баров – 25 и 26 лет, двое руководителей промо-моделей 32 и 20 лет, а также 24-летний администратор одного из баров. В отношении них дело возбуждено по части 1 статьи 210 - создание преступного сообщества.
Еще шестеро подозреваются в участии в этом сообществе: 22-летний официант, четыре промо-модели в возрасте 20 до 23 лет и 26-летняя хостес. После допроса их отпустили на подписку о невыезде.
Всего же в СК накануне побывали порядка 40 человек- сотрудников девяти баров на Рубинштейна.