Чертову дюжину человек задержали по делу о барной «мафии» на улице Рубинштейна. Теперь они «преступное сообщество»

Следственный комитет возбудил уголовное по статье «создание преступного сообщества» в отношении семи задержанных по делам о мошенничестве в барах на улице Рубинштейна. Еще шестерых подозревают в участии в нем.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 9 ноября, после 50 обысков на улице Рубинштейна, в гаражах Калининского района и по местам жительства фигурантов, были задержаны 13 человек .

