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    Более 40 человек задержаны после обысков в заведениях на Рубинштейна

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    При обысках по уголовным делам о крупных мошенничествах в отношении клиентов ряда питейных заведений на улице Рубинштейна силовики изъяли миллионы рублей. Об этом 8 ноября сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Как в барах, так и по местам жительства сотрудников нашли 4,5 миллиона рублей, 700 долларов США, около 40 мобильных телефонов, 15 планшетов, 22 терминала для оплаты банковскими картами и 24 флеш-карты.

    Всего было проведено более 50 масштабных обысков. В следственные органы доставили более 40 человек, их собираются привлечь к ответственности в качестве подозреваемых.

    «Фонтанка» писала, что оперативники угрозыска выявили подпольный цех в Калининском районе, где производили и разливали продукцию, которая впоследствии преподносилась в ряде баров как элитный алкоголь. Силовики изъяли около 600 литров «палёнки», а также специальные отдушки и эссенции.

    Уголовные дела возбудили по заявлениям 11 потерпевших, которые обратились за помощью в полицию. Общий ущерб составил более 10,5 миллионов рублей.

    Мы также сообщали о схеме, которую проворачивали преступники. Всего было задействовано девять заведений в центре города. Как полагает следствие, в каждом из баров был старший управляющий, который обращал внимание на нетрезвых и состоятельных клиентов. К ним отправляли одну или две специально отобранные промо-модели, которые помогали мужчине с помощью алкоголя перейти из вертикального положения в горизонтальное. При этом в бутылках с этикетками дорогого спиртного было пойло, которое разливали в гаражах на улице Руставели.

    Когда клиент доходил до нужной кондиции, ему приносили счёт на круглую сумму, в разы выше той, на которую он выпил. Либо же ему подсовывали один и тот же счет для повторной оплаты. До семи раз. В это время от расчётов его умело отвлекали модели.

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