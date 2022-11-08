Более 40 человек задержаны после обысков в заведениях на Рубинштейна

При обысках по уголовным делам о крупных мошенничествах в отношении клиентов ряда питейных заведений на улице Рубинштейна силовики изъяли миллионы рублей. Об этом 8 ноября сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как в барах, так и по местам жительства сотрудников нашли 4,5 миллиона рублей, 700 долларов США, около 40 мобильных телефонов, 15 планшетов, 22 терминала для оплаты банковскими картами и 24 флеш-карты.



Всего было проведено более 50 масштабных обысков. В следственные органы доставили более 40 человек, их собираются привлечь к ответственности в качестве подозреваемых.



«Фонтанка» писала, что оперативники угрозыска выявили подпольный цех в Калининском районе, где производили и разливали продукцию, которая впоследствии преподносилась в ряде баров как элитный алкоголь. Силовики изъяли около 600 литров «палёнки», а также специальные отдушки и эссенции.

Уголовные дела возбудили по заявлениям 11 потерпевших, которые обратились за помощью в полицию. Общий ущерб составил более 10,5 миллионов рублей.



Мы также сообщали о схеме, которую проворачивали преступники. Всего было задействовано девять заведений в центре города. Как полагает следствие, в каждом из баров был старший управляющий, который обращал внимание на нетрезвых и состоятельных клиентов. К ним отправляли одну или две специально отобранные промо-модели, которые помогали мужчине с помощью алкоголя перейти из вертикального положения в горизонтальное. При этом в бутылках с этикетками дорогого спиртного было пойло, которое разливали в гаражах на улице Руставели.

