Барную «мафию» посетила полиция со спецназом на улице Рубинштейна

Остатки ночной жизни ждали сотрудников уголовного розыска петербургского главка в заведения на самой разгульной улице Петербурга.



«В результате масштабной операции, в которой участвовали десятки оперативников, проведено более 50 обысков по местам проживания предполагаемых фигурантов, в ряде заведений главной «барной» улицы Петербурга и на подпольном алкогольном производстве», — сообщили 8 ноября в главке.

В девяти заведениях в центре города, как полагает следствие, обманывали клиентов, падких на алкоголь и красивых девушек. Существовала целая схема, организатор которой каждый день контролировал поступающие доходы. В каждом из баров был старший управляющий, который набирал персонал, проводил с ним мотивационные собрания, распределял полученные деньги.