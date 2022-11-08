Барную «мафию» посетила полиция со спецназом на улице Рубинштейна

Остатки ночной жизни ждали сотрудников уголовного розыска петербургского главка в заведения на самой разгульной улице Петербурга.
«В результате масштабной операции, в которой участвовали десятки оперативников, проведено более 50 обысков по местам проживания предполагаемых фигурантов, в ряде заведений главной «барной» улицы Петербурга и на подпольном алкогольном производстве», — сообщили 8 ноября в главке.
В девяти заведениях в центре города, как полагает следствие, обманывали клиентов, падких на алкоголь и красивых девушек. Существовала целая схема, организатор которой каждый день контролировал поступающие доходы. В каждом из баров был старший управляющий, который набирал персонал, проводил с ним мотивационные собрания, распределял полученные деньги.
Как правило внимание управляющего привлекали нетрезвые состоятельные клиенты. К ним отправляли одну или две специально отобранных промо-моделей, которые помогали мужчине с помощью алкоголя перейти из вертикального положения в горизонтальное. При этом в бутылках с этикетками дорого спиртного было пойло, которое разливали в гаражах на улице Руставели.
Когда клиент доходил до кондиции, ему подсовывали счет на круглую сумму, в разы больше того, что он выпил и чем «девушку танцевал», либо один и тот же счет для повторной оплаты. До семи раз. «Фонтанка» писала об таких случаях не раз.
Всего на данный момент возбуждены дела по одиннадцати заявлениям обманутых петербуржцев в период с августа 2021 года по июнь 2022 года. Общий ущерб составляет 10,5 миллионов рублей.