Ночной загул на Рубинштейна стер память тромбониста филармонии. Наутро он проснулся с оформленным на него кредитом на парковке «Ленты»

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 ноября, накануне к сотрудникам полиции обратился 40-летний мужчина, представившийся артистом оркестра петербургской филармонии. Прибегнуть к их помощи ему пришлось из-за недоброго утра. По его словам, он проснулся на парковке гипермаркета «Лента» на улице Бабушкина. Мобильный телефон и банковские карты, которые были у него с собой, пропали. Вскоре выяснилось, что на него оформлен кредит на 1,3 миллиона рублей, полмиллиона из которых уже сняты со счета. Помимо этого с еще одной карты произведены три перевода на несколько сотен тысяч рублей. В общей сложности в неизвестность ушли 777 тысяч рублей.

Обстоятельства минувшей ночи он помнил смутно. Рассказал, что в половине одиннадцатого вечера у него закончился концерт, после чего с тремя коллегами распили горькую в гримерке. Этим решили не ограничиваться и отправились в ночной клуб на улице Рубинштейна. Приятели оказались внутри быстрее, он остался стоять в очереди. Однако прошел ли в итоге к ним — не помнит.



Дальнейшие воспоминания о той ночи обрывочны. Сел в неизвестный автомобиль. Марка, похоже, Kia Optima. Номер не запомнил. В салоне были трое мужчин. Возможно, грузины. Вызывали доверие. Выпивали. Затем он уснул, а проснувшись, пошел на автобус, где и обнаружил пропажу личных вещей. Как сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ . Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.»



По данным «Фонтанки», потерпевший окончил музыкальную школу по классу тромбона, затем Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Работал в Государственном академическом Мариинском театре, а затем в Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

