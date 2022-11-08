Обыски на Рубинштейна проходят в заведениях из расследования «Фонтанки». Их владелец и сотрудники задержаны

Заведения на улице Рубинштейна, в которых проходят обыски 8 ноября, находятся под управлением одной компании — Bar Group Дмитрия Куценко и Николая Абросимова. Об этом «Фонтанке» сообщил их представитель, адвокат Иван Лялицкий. Среди них Vice Сity, White Point, «Перестройка», Nau, Noir, RS20, «Фартук», пиццерия «Искра», «Провокатор».
«Обыски проходят и в заведениях, и по местам жительства у всех, даже у барменов и официантов. Не знаю, с чем связано такое рвение», — отметил Лялицкий. Сам Дмитрий Куценко и несколько сотрудников задержаны. Какое обвинение ему предъявлено, пока неизвестно, — связи с ним нет, уточнил адвокат.
Ранее предприниматели из Сургута поставили задачу взять под контроль всю барную магистраль и стали героями расследования «Фонтанки».
Полиция Петербурга сообщала днем 8 ноября, что проводит около 50 обысков по делам о мошенничестве в барах на улице Рубинштейна. Всего в преступную «сеть» якобы входят 9 заведений.
Там к подвыпившему клиенту, по версии следствия, подводили промо-модель или даже двух. Они помогали ему еще больше поднять градус с помощью алкоголя, который разливали в гаражах в Калининском районе. А потом мужчине выставляли либо в несколько раз завышенный чек, либо один и тот же, но до 7 раз. Модели в это время активно отвлекали клиента от математики.
На данный момент у полиции есть 11 мужчин, пострадавших с августа 2021 года по июнь 2022 года на сумму около 11 млн рублей.
Проверку также проводит Следственный комитет.