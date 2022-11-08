Обыски на Рубинштейна проходят в заведениях из расследования «Фонтанки». Их владелец и сотрудники задержаны

Заведения на улице Рубинштейна, в которых проходят обыски 8 ноября, находятся под управлением одной компании — Bar Group Дмитрия Куценко и Николая Абросимова. Об этом «Фонтанке» сообщил их представитель, адвокат Иван Лялицкий. Среди них Vice Сity, White Point, «Перестройка», Nau, Noir, RS20, «Фартук», пиццерия «Искра», «Провокатор».



«Обыски проходят и в заведениях, и по местам жительства у всех, даже у барменов и официантов. Не знаю, с чем связано такое рвение», — отметил Лялицкий. Сам Дмитрий Куценко и несколько сотрудников задержаны. Какое обвинение ему предъявлено, пока неизвестно, — связи с ним нет, уточнил адвокат.