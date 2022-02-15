Кто делает из Рубинштейна вторую Думскую. Власть на барной улице захватывает «сургутский тандем»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







О том, что на улице Рубинштейна идет передел сфер влияния, «Фонтанке» рассказали рестораторы и участники рынка торговой недвижимости. Главной движущей силой выступает Bar Group Дмитрия Куценко и Николая Абросимова. Под их контроль перешли уже восемь ресторанов и баров. И это не предел: задача — стать монополистами Рубинштейна, не скрывают предприниматели. «Фонтанка» изучила особенности бизнес-модели.

Шептаться о том, что улицу Рубинштейна потихоньку захватывают некие «сургутские ребята», старожилы главной магистрали начали в прошлом году. Двое молодых людей арендовали за короткое время несколько помещений, освободившихся после ухода других проектов (Noir, Nau, «Трудовые будни», «Кафе Рубинштейн»), и перезапустили бизнес, не утруждая себя сменой вывески и ремонтом. Это спровоцировало конфликты. Так, прежние владельцы «Трудовых будней» поспешили заявить, что не имеют отношения к новым арендаторам, работающими под их брендом. Насчет использования наклеек на окнах и другой айдентики возмущались и основатели «Кафе Рубинштейн». Дело было не только в нарушении авторских прав, но и в том, что предприниматели нарушали ковидные ограничения, как бы прикрываясь «добрым именем» предшественников.



В 2021 году новый игрок заявил о себе открыто. На сайте bargroup.ru появился перечень из шести заведений (помимо перечисленных — бары «Перестройка» и White point). Два проекта после протеста прежних владельцев сменили названия: «Трудовые будни» стали Vice city, «Кафе Рубинштейн» — «Рубинштейна 20». Экспансия на этом не остановилась. В октябре 2021 года стало известно, что к Bar Group перешло одно из старейших заведений улицы Рубинштейна — «Фартук». Информацию о сделке «Фонтанке» подтвердил основатель ресторана Александр Варданян. Оно по-прежнему работает под старым названием.



Vice city Фото: автор Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» «Перестройка» Фото: автор Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» «Фартук» Фото: автор Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сейчас идет регистрация сделки по выкупу долей ООО, управляющего пиццерией «Искра». Два источника «Фонтанки» также знают, что Bar Group ведет переговоры о покупке стритфуд-бара «Базара Нет», хотя нынешний собственник Константин Савченко и совладелец Bar Group Дмитрий Куценко опровергли информацию. Собеседники «Фонтанки» на рынке торговой недвижимости знают и еще об одной сделке. По их словам, Bar Group также арендовал помещение бывшего кафе «Леонардо» на Рубинштейна,11. Но, вероятно, оно будет работать уже под другой вывеской. Сам Дмитрий Куценко в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что в его портфеле больше заведений, чем перечислено на сайте, но точное число назвать отказался.



Всего на улице Рубинштейна работает 60–70 заведений общепита. То есть в руках Bar Group уже сосредоточено более 15 % . «Bar Group рулит рынком улицы Рубинштейна», — говорит один из участников рынка коммерческой недвижимости, работавший с «сургутским тандемом». «Где-то арендуют, где-то выкупают бизнес, где-то — помещения, подход разный. Их задача — захватить всю Рубинштейна, они и не скрывают», — добавляет собеседник издания.

Простые парни из Сургута

Сейчас Дмитрию Куценко 24 года, его партнеру Николаю исполнится столько же на этой неделе. Рассказывая свою «историю успеха» изданию «Собака.ру» в декабре 2021 года, Дмитрий Куценко нарисовал почти «американскую мечту». 6 лет назад приехал в Петербург из Сургута, учился в Горном институте и ИТМО, с приятелем Николаем открыл бар «Перестройка» на пересечении Рубинштейна и Щербакова переулка. «Сперва мы сами работали и промоутерами, и барменами, в гости приходили наши друзья, а потом у нас стал тусоваться весь универ», — рассказывал Куценко. Еще одним направлением бизнеса стал «кальянный аутсорс». Дмитрий Куценко предоставлял заведениям обученных кальянщиков со своим оборудованием. Участники рынка не исключают, что точки «кальян навынос», появившиеся прямо на тротуарах во время ковидных ограничений, — часть этого бизнеса. Дмитрий Куценко не скрывает, что коронавирусный локдаун придал импульс его бизнесу. Закрытые мероприятия второго заведения — White Point — «принесли известность среди молодежи». Затем понеслось как по накатанной.



Участники рынка выдвигают другую версию — за молодыми агрессивными предпринимателями стоят «большие нефтяные деньги». Секрет успеха «сургутского тандема» в том, что они предлагают суммы выше рынка, причем готовы платить сразу. «Приходят к управляющим, к собственникам помещений, пытаются перебить аренду. Конечно, заведения которые на ладан дышат, решаются на это», — говорит менеджер «Союза Улицы Рубинштейна» Анжелика Ефремова.

По словам собеседников «Фонтанки», в бизнесе Bar Group участвуют и другие непубличные инвесторы из «нефтяного региона». «Изначально [это были] жена одного из партнеров и ее родители, но они уже особо не принимают участия», — говорит один из знакомых предпринимателей. В каждом заведении Bar Group есть сопартнер, но это неофициальные устные договоренности, отмечает другой участник рынка. Но на переговорах этих инвесторов никто не видел — все сделки ведут лично Дмитрий и Николай, признают контрагенты Bar Group. «Решения принимаются ребятами здесь, видимо, полномочия есть», — рассказывает собеседник издания. Впрочем, лезть в семейную историю особой необходимости нет — деньги всегда находятся легко. «А обычно корни нужны, когда что-то идет туго», — рассуждает один из контрагентов тандема.



По данным «Фонтанки», Дмитрий Куценко родился на Украине, затем семья переехала в Сургут. Отец Дмитрия Куценко работал в Сургутнефтегазе, но не занимал топовых позиций, в начале 2000-х имел лицензию на частную детективную деятельность. Связи с регионом Дмитрий Куценко после переезда в Петербурге не потерял — за последний год путешествовал в город дважды. Второй партнер Bar Group Николай Абросимов — родом из Ростовской области и тоже приехал в Петербург на учебу.



слева направо: Александр Коновалов, адвокат Иван Лялицкий и Николай Абросимов Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Но при подходе к ведению бизнеса, который выбрали Bar Group, можно обойтись и без нефтяных капиталов, считает Анжелика Ефремова. По словам менеджера «Союза улицы Рубинштейна» заведения «сургутского тандема» продолжали работу, несмотря на коронавирусные запреты. «Пока добросовестные [рестораны] спят, ночью просыпается мафия — вот деньги откуда», — говорит она.

Еще один ресторатор улицы Рубинштейна считает, что Bar Group, могут делать выручку не только на продаже алкоголя. По его данным, на некоторые заведениях барной магистрали поступают жалобы от клиентов, которые приняли приглашение продегустировать алкоголь или познакомились с общительными девушками, а с утра недосчитались крупных сумм денег на карте и при этом не могут вспомнить как и на что потратили деньги. «В ночных клубах, где используются такие схемы, дневная выручка может достигать 1 млн рублей», — рассказывает он. В баре White Point в ночь с 11 на 12 февраля корреспондент «Фонтанки», действительно, получал предложение продегустировать алкоголь и наблюдал одного из клиентов в бессознательном состоянии, при этом персонал не предпринимал попыток выпроводить его домой.



По заветам Коновалова

Работать в нарушение коронавирусных ограничений и получать сверхприбыли Bar Group помогает «схема Коновалова», уверены участники рынка. Любопытно, что свою экспансию на Рубинштейна «сургутские ребята» хотели начать с покупки одиозного бара Commode. Шли переговоры о выкупе помещения, но сделка не состоялась, знает участник рынка коммерческой недвижимости. Commode продолжил работу под управлением команды Никиты Фарбеса и под покровительством идеолога «барного сопротивления» Александра Коновалова.

Александр Коновалов в начале 2021 года называл себя «партнером» Bar Group и не скрывал, что оказывает заведениям юридические услуги. Noir и «Трудовые будни» неоднократно уличались в нарушении коронавирусных правил. Среди юрлиц, на которые были составлены протоколы, — «Маркис» и «Полюс», которые часто используют бары из числа клиентов Александра Коновалова.

По словам участников ресторанного рынка, без использования подобных схем точки Bar Group просто не смогли бы работать. Во время ночных рейдов они предъявляют ксерокопии юрлиц, которые к ним отношения не имеют, рассказывает Анжелика Ефремова. Она не исключает, что при проверке алкогольных лицензий проверяющим показывают лицензии прежних арендаторов, оформленные на этот адрес. «Например, по нашей информации, сотрудники Nau представляли документы бывшего владельца, хотя выкупили заведение, но не юрлицо», — говорит она.



«Фонтанка» проверила реестр алкогольных лицензий по адресам заведений Bar Group. В части из них (Nau, «Рубинштейна 20», «Фартук») действующие лицензии оформлены на юрлица прежних арендаторов. В Noir лицензия приостановлена. Лицензии на юрлица, совладельцами которых являются Куценко и Абросимов, есть у Vice city (ООО «Цедра», хотя приостанавливали деятельность заведения как ООО «Конкорд»), «Перестройки» (ООО «Бар-Групп»). По адресу White point лицензия отсутствует.



White point Фото: автор Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» White point Фото: автор Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» White point Фото: автор Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Помимо жонглирования юрлицами менеджер Союза улицы Рубинштейна указывает и на другие элементы «типично коноваловской схемы». Расчет в заведениях осуществляется, в том числе, переводом на карту или наличными, что заставляет предполагать, что у них нет кассовой техники, а значит и продажа алкоголя ведется незаконно, говорит она.

«Трудовые будни» уже под именем Vice City и Noir вошли в число баров, опечатанных в ходе январского рейда СК против заведений, организованного Александром Коноваловым QR-сопротивления. Позже и перед их дверьми появилась охрана Росгвардии и полиции. Соучредителя Bar Group Николая Абросимова можно было заметить в свите Александра Коновалова во время попытки проникнуть в опечатанный Noir Тогда он пожаловался журналистам, что из-за приостановки деятельности заведения пропали продукты на «более чем на полмиллиона рублей», а часть сотрудников лишились телефонов. Сопровождал Николая Абросимова адвокат Иван Лялицкий, который стал защитником Александра Коновалова в уголовном процессе.

Дмитрий Куценко не стал обсуждать с «Фонтанкой» отношения с Александром Коноваловым. «Желаю здоровья, как и всем, больше ничего сказать не могу», — заявил он. На вопрос планирует ли он после ареста лидера QR-сопротивления менять подход к бизнес-модели, предприниматель ответил утвердительно. «Давно собираемся менять подход, но об этом мало кто знает», — заявил он.

Нехорошая тенденция

Что именно имел в виду сооснователь Bar Group не вполне ясно. В ночь с 11 на 12 февраля входящие в объединение точки работали всю ночь. QR-кодов нигде не спрашивали, в ряде заведений посетителям предлагались кальяны. Оплата через терминал в Vice City и «Фартук» проходила на заведение под названием Bar Garnizon. Во время рейда бары закрыли двери, лишив на два часа клиентов возможность их покинуть, после этого посетителей пускали через черный вход. В приложении для блокировки спама GetContact телефон Дмитрия Куценко записан, в том числе, как «Дима Кидок Делает из Рубика Думскую».

Впрочем, участники рынка замечают попытки Bar Group отойти от имиджа «злостных нарушителей». Так, в программном интервью «Собаке» Дмитрий Куценко рассуждал об авторской кухне и желании получить «звезды Мишлен». Но при этом предприниматель не отрицал, что нарушает коронавирусные запреты и объяснял это в духе Александра Коновалова. «Я иду на этот шаг, потому что есть собственники бизнеса, а есть собственники помещений и у них свой бизнес. Также есть сотрудники, у которых есть семьи, им нужно зарабатывать», — говорил он.

Работа по «схеме Коновалова» действительно приносит сверхприбыли, уверены участники рынка. Основатель Bakunin Group Александр Романенко рассказал, что уволившиеся от него бармены уходят работать в «подпольные бары», не соблюдающие ограничения. «Когда они говорят, какие там кассы, у меня волосы дыбом встают. В 2019 году мои самые заоблачные результаты были в пять раз ниже, чем сейчас у «коноваловских», — говорит он.

Ограничения на работу в ночное время привели к переделу рынка в пользу подпольных баров. По его словам, выручка его заведений упала на 70% после введения «комендантского часа» и QR-кодов. Как минимум, две трети перетекло к нелегальным заведениям, которые работают ночью и QR-коды не спрашивают. Алкогольные поставщики в прошлом году перевыполнили план продаж в сегменте общественного питания, говорит Александр Романенко. «Коноваловская пропасть все это потребила», — уверен он.

Тем временем, «белый бизнес» продолжает покидать улицу Рубинштейна. «На улице все легальные места на грани банкротства. Мы уже взносы в Союз собрать не можем — нет денег у людей совсем», — комментирует глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков. В этом году закрылись Crazy Wine и Social Club. По словам собеседников «Фонтанки», владельцы последнего также получали предложение «выкупить готовый бизнес» от Bar Group, но сознательно не пошли на это, просто закрыв заведение. Собственник пока тоже отклоняет предложение «сургутского тандема» об аренде.

Но устоять перед выгодным предложением готовы далеко не все. Хитьков [Евгений Хитьков — основатель Nau] — продал, не задумываясь о моральной стороне вопроса. «Искра» на ладан дышала два года, и руководство приняло решение продать «лишь бы продать». У них были огромные минуса, хотели хоть что-то отбить», — говорит Анжелика Ефремова. «Базара нет» задуматься об уступке бизнеса Bar Group могла заставить финансовая ситуация и невозможность работать в правовом поле, считает она. Из-за соседства с образовательным учреждением заведение не может иметь алкогольную лицензию, а на пиве много не заработаешь. «Пару раз их ловили рейды и, скорее всего, они платили», — говорит менеджер Союза улицы Рубинштейна.

Среди тех, кто ведет переговоры с Bar Group есть еще ряд «статусных заведений», о которых «не подумаешь, что они могут переформатироваться», знает собеседник «Фонтанки» на рынке недвижимости.

«Ребята берут по ставкам, которые чуть выше рынка. Многие не могут потянуть условия, отсюда их популярность в качестве арендаторов или покупателей. Их возможности дают им потенциал к развитию», — говорит Полина Фиофилова, руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU, которая выступила брокером сделки по покупке пиццерии «Искра».

Можно предположить, что из-за сургутской щедрости арендодатели менее склонны делать уступки терпящим бедствия законопослушным заведениям. При этом «белые заведения» все реже рассматривают улицу Рубинштейна для экспансии. «Слава улицы настораживает многих, история с Коноваловым тоже след оставила. Жильцы недовольны. В общем, беспредела не устроишь, а делать все качественно и официально очень дорого», — говорит собеседник издания.

Залечь на дно на Рубинштейна



Фото: автор Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: автор Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Фото: автор Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Бывшие партнеры Александра Коновалова не горят желанием комментировать прессе свою работу на улице Рубинштейна после его ареста, ровно как отношение к QR-кодам, другим коронавирусным ограничениям и алкогольным лицензиям.

Но в личных беседах с другими участниками рынка владельцы Bar Group говорят, что «в шоке», от того как с лидером барного подполья поступили, рассказал знакомый предпринимателей. Посты Росгвардии и полиции, простоявшие неделю у дверей их заведений тоже стали неожиданностью для бизнесменов, привыкших к вседозволенности. «Жаловались, что их закрыли, хотя обычно работали без ограничений», — говорит собеседник издания.

Один из участников ресторанного рынка слышал от сотрудников Bar Group, что руководство искало выходы на новую «юридическую поддержку» после ареста Александра Коновалова. Но, возможно, пока заведения продолжили работу по прежней схеме на свой страх и риск. Во всяком случае, во время последних рейдов бары предпочли закрыть двери, а не бравировать нарушениями, как раньше. Сами сотрудники заведений, судя по всему, получали информацию о передвижениях рейда от своих агентов на улицах.

Другой участник рынка отмечает, что, даже если Bar Group нашли «нового покровителя», смелости у них убавилось. Если раньше их не волновали никакие предписания, документы и протесты жителей, то сейчас они стремятся соблюдать букву закона хотя бы формально, имея, как минимум, алкогольную лицензию и проводя спиртное через кассовую технику.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

