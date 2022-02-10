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Предприниматель Коновалов продал пиццерию на Рубинштейна. Ее выкупили «партнеры» другого Коновалова

Предприниматель Виктор Коновалов, однофамилец знаменитого лидера QR-сопротивления Александра Коновалова, продал пиццерию «Искра» на улице Рубинштейна. О сделке 10 февраля «Фонтанке» рассказали два источника на рынке и подтвердил сам ресторатор. По его словам, продажа состоялась в прошлую пятницу. Заведение было продано как готовый бизнес с брендом и концепцией, отметил Виктор Коновалов.

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Покупателями выступили Дмитрий Куценко и Николай Абросимов. На рынке они известны как учредители Bar Group. Группа, согласно сайту, объединяет шесть ресторанов на улице Рубинштейна — Noir, Nau, Vice city, Р-20, «Перестройка», White point. Также в конце прошлого года к владельцам Bar Group перешло одно из старейших заведений улицы — «Фартук». Куратор «барного подполья» Александр Коновалов называл предпринимателей своими партнерами.

По словам собеседников «Фонтанки», основатели Bar Group также ведут переговоры о покупке стрит-фуд бара «Базара нет». Сам Дмитрий Куценко не стал комментировать информацию о сделках.

Пиццерия «Искра» появилась на улице Рубинштейна в 2018 году. Изначально ее владельцем был известный ресторатор Эдуард Мурадян («Рубинштейн», «ЕМ» и другие проекты). В 2019 году его партнером стал предприниматель Виктор Коновалов, в 2021 году он стал единственным владельцем заведения. По его словам, он решил сконцентрироваться на основной деятельности — мясном производстве на Парнасе (куриные грудки «Термоферма», колбасы и сосиски Gunter’s, питьевые супы KonKes). «Некогда отвлекаться», — пояснил он.

По данным СПАРК, ООО «Пицца», управляющее «Искрой», в 2020 году принесло выручку в 25,5 млн рублей и прибыль в 8,5 млн рублей. Данных за 2021 год пока нет.

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Комментарии (2)

Эд Хэммет
Это он сделал сидя в кутузке? Стало быть, силовики начали отжимать имущество. Ну, так для этого и сажали. Ведь Коновалову вменялась взятка в сумме 50000руб. Интересно, во сколько раз стоимость отжатого имущества превысит сумму вменяемого преступления?
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