Предприниматель Коновалов продал пиццерию на Рубинштейна. Ее выкупили «партнеры» другого Коновалова

Покупателями выступили Дмитрий Куценко и Николай Абросимов. На рынке они известны как учредители Bar Group. Группа, согласно сайту, объединяет шесть ресторанов на улице Рубинштейна — Noir, Nau, Vice city, Р-20, «Перестройка», White point. Также в конце прошлого года к владельцам Bar Group перешло одно из старейших заведений улицы — «Фартук». Куратор «барного подполья» Александр Коновалов называл предпринимателей своими партнерами.
По словам собеседников «Фонтанки», основатели Bar Group также ведут переговоры о покупке стрит-фуд бара «Базара нет». Сам Дмитрий Куценко не стал комментировать информацию о сделках.
Пиццерия «Искра» появилась на улице Рубинштейна в 2018 году. Изначально ее владельцем был известный ресторатор Эдуард Мурадян («Рубинштейн», «ЕМ» и другие проекты). В 2019 году его партнером стал предприниматель Виктор Коновалов, в 2021 году он стал единственным владельцем заведения. По его словам, он решил сконцентрироваться на основной деятельности — мясном производстве на Парнасе (куриные грудки «Термоферма», колбасы и сосиски Gunter’s, питьевые супы KonKes). «Некогда отвлекаться», — пояснил он.
По данным СПАРК, ООО «Пицца», управляющее «Искрой», в 2020 году принесло выручку в 25,5 млн рублей и прибыль в 8,5 млн рублей. Данных за 2021 год пока нет.