Предприниматель Коновалов продал пиццерию на Рубинштейна. Ее выкупили «партнеры» другого Коновалова

Покупателями выступили Дмитрий Куценко и Николай Абросимов. На рынке они известны как учредители Bar Group. Группа, согласно сайту, объединяет шесть ресторанов на улице Рубинштейна — Noir, Nau, Vice city, Р-20, «Перестройка», White point. Также в конце прошлого года к владельцам Bar Group перешло одно из старейших заведений улицы — «Фартук». Куратор «барного подполья» Александр Коновалов называл предпринимателей своими партнерами.



По словам собеседников «Фонтанки», основатели Bar Group также ведут переговоры о покупке стрит-фуд бара «Базара нет». Сам Дмитрий Куценко не стал комментировать информацию о сделках.

