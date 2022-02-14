Лидер «барного подполья» Коновалов из СИЗО: «Стоило ли то, что я делаю, потери свободы? Безусловно»

автор фото Андрей Бок/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Идеолога QR—сопротивления Александра Коновалова, арестованного 28 января по уголовному делу о взятке, 14 февраля перевели в новые Кресты после двух недель карантина в СИЗО «Горелово». Пока защита обжалует меру пресечения, петиция в его поддержку на портале Change.org с требованием его освобождения набрала уже 24 тысячи подписей. Хотя сайт QR—сопротивления был удален, опечатанные в ходе рейдов бары благополучно возобновили работу, продолжив нарушать ковидные ограничения по отработанным схемам. «Фонтанка» попросила предпринимателя прокомментировать арест и последовавшие за ним события и в ответ получила новый манифест «барного сопротивления».



Пробыв две недели в СИЗО «Горелово», Александр Коновалов продолжает настаивать, что истинной причиной его ареста был его «активизм» — открытый протест против QR-кодов и других коронавирусных ограничений, введенных властями Петербурга. «Я абсолютно невиновен по вменяемому мне преступлению. Нет ни состава, ни даже события. Я взял 5 000 рублей за адвокатские услуги, оказал их, вообще не вступая в коммуникацию с какими бы то ни было сотрудниками полиции», — объяснил он свою версию событий.

Ответ на вопросы корреспондента Александр Коновалов прислал по почте ФСИН — это отсканированное письмо, написанное от руки. По словам предпринимателя, он был готов к такому развитию событий и не жалеет о сделанном. «Народ, миллионы людей, начал задумываться и понимать то, что его безжалостно и бессовестно имеют. <...> Стоило ли то, что я делаю, потери свободы? Безусловно. И свободы, и, возможно, даже жизни. Пока еще не все понимают, что QR-коды — это начало конца всего хорошего. Начало конца нормальной цивилизации», — написал он. Если QR-коды «приживутся навсегда», «тюрьма покажется самым свободным местом на земле», — уверен Александр Коновалов.



Лидер «барного подполья» не жалеет об аресте и по другой причине. По его словам, он оказался «в одной камере с Максимом Кенийцем» (предприниматель Максим Сидоров, известный полиции как Кениец, вместе с супругой, а также еще четырьмя людьми был задержан в Петербурге по делу об организации преступного сообщества для покупки и продажи «бумажного» НДС. — Прим. ред.). «Уникальный человек, стоило сесть, чтобы с ним познакомиться», — написал Александр Коновалов. Условиями содержания предприниматель в целом доволен. «У меня все относительно нормально: камера чистая, тепло, водят на прогулки», — рассказал он. Но тяжелее всего дается разлука с семьей.

Тем временем армия поклонников Александра Коновалова растет. На 14 февраля петиция с требованием освобождения идеолога QR-сопротивления на Change.org набрала уже 24 тысячи подписей, а сторонники предпринимателя ежедневно публикуют ролики в его о поддержку и даже посвящают ему стихи и заваливают жалобами суд, отчитываясь об успехах в телеграм-канале «Свободу Коновалову» (на 14 февраля 3,5 тысячи участников). Адвокат Александра Коновалова Иван Лялицкий сообщил «Фонтанке», что подал жалобу на арест предпринимателя. Ее рассмотрят 1 марта.



Но идеолог QR-сопротивления не готов считать себе политзаключенным. «Я не чувствую себя «петербургским Навальным». Я бизнесмен, бизнес для меня — смысл жизни и моя религия <...> Сейчас бизнес уничтожают бессмысленно и беспощадно», — написал он.

Карта QR-сопротивления была удалена вскоре после ареста Александра Коновалова. При этом, как сообщала «Фонтанка», большая часть баров, опечатанных в ходе рейдов, возобновила работу, как только охранявшие заведения сотрудники полиции и Росгвардии покинули свои посты. Ночная жизнь в обход коронавирусных запретов продолжается за закрытыми дверями, хотя некоторые бары все-таки спрашивают QR-коды хотя бы формально. О том, как «барному подполью» удается избежать внимания и претензий властей, ранее рассказывала «Фонтанка».

Накануне ареста Александр Коновалов заявил, что готов попасть в тюрьму, лишь бы заведения его партнеров смогли работать. Но предприниматель утверждает, что «никакой сделки ни с кем не состоялось». На вопрос, кто продолжает его дело, Александр Коновалов сообщил, что «преемника у него нет», но «есть сотрудники, друзья и семья».

К решению бывших соратников отказаться от открытого сопротивления QR-кодам Александр Коновалов относится «как к предательству и трусости». «Но каждый выбирает для себя свой путь — и бог им судья. Осуждать их не могу», — заявил он. Остальных сторонников предприниматель призвал продолжить борьбу. «Хочу им передать, чтобы они держались. Не боялись. Жили и работали по совести. Всех не пересажают», — написал он.

«Фонтанка» связалась с бывшими соратниками Александра Коновалова по QR-сопротивлению, но те оказались не слишком многословны. Так, основатель Commode Никита Фарбес отказался прокомментировать, как после ареста партнера изменилось его отношение к QR-кодам, другим коронавирусным ограничениям и работе без алкогольной лицензии. «Я думаю, вы и так все знаете, ваши статьи не очень положительно влияют. Почему я должен вам помогать?» — сообщил он и прервал разговор, сославшись на занятость. Совладелец Bar Group Дмитрий Куценко, партнер которого Николай Абросимов вместе с Александром Коноваловым пытался пройти в опечатанный бар Noir, тоже не стал обсуждать итоги QR-сопротивления.

«Желаю [Александру Коновалову] здоровья, как и всем, больше ничего сказать не могу», — заявил он. На вопрос, планирует ли он после ареста лидера QR-сопротивления менять подход к бизнес-модели, предприниматель ответил утвердительно. «Давно собираемся менять подход, но об этом мало кто знает», — заявил он. Впрочем, по данным «Фонтанки», пока входящие в Bar Group заведения продолжают работу в ночное время и без QR-кодов. https://www.fontanka.ru/2022/02/12/70440710/

Владелец «Базара нет» Константин Савченко, присоединившийся к первому «барному сопротивлению» в 2020 году и пользовавшийся услугами Александра Коновалова как юриста, сообщил «Фонтанке», что в этот раз протест против QR-кодов не поддерживал. По словам предпринимателя, он соблюдает коронавирусные ограничения. Каких-либо предложений «юридической помощи» после ареста лидера «барного подполья» не получал. «Сами справляемся», — сказал он.

Участники ресторанного рынка рассказали «Фонтанке», что бывшие клиенты и партнеры Александра Коновалова пытались найти выходы на «новых покровителей». Насколько это удалось — покажет время. Но в целом мнения в сообществе разделились.

«Кто-то жестко критикует и говорит, что сам нарвался, кто-то продолжает не спрашивать QR-коды и работать, несмотря ни на что. Но в целом то, что произошло с ним, пыл охладило», — говорит собеседник «Фонтанки». Впрочем, большинство рестораторов уверены, что арест за взятку окажется всего лишь «показательной поркой» и вскоре лидер QR-сопротивления окажется на свободе.



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Краткая хроника QR—сопротивления

Александр Коновалов в начале января 2022 года создал сайт с перечнем заведений, которые заявили, что не будут просить у своих клиентов QR-коды с подтверждением вакцинации или перенесенного COVID-19, таким образом открыто не подчиняясь коронавирусным правилам, установленным Смольным. За этим последовали рейды, в ходе которых 20 баров, преимущественно в центре Петербурга, были опечатаны за нарушение эпидемиологических правил, возле их входов появились посты Росгвардии и полиции.

Власти Петербурга утверждали, что участники сопротивления поплатились не только за отказ от проверки QR-кодов, но и за другие многочисленные нарушения. В частности, они не единожды уличались в работе в ночное время, работе без кассовой техники и алкогольных лицензий. Сам Александр Коновалов официально не имеет отношения ни к одному из заведений. Хотя он публично называл их своими партнерами и не отрицал, что оказывал им «юридические услуги», помогая избежать наказаний. Суть креативного подхода Александра Коновалова к бизнесу и соблюдению коронавирусных ограничений ранее подробно описывала «Фонтанка».

Попытка Александра Коновалова и его сторонников войти в опечатанные заведения вылилась в импровизированную массовую акцию на улице Рубинштейна. Спустя три дня, 28 января, предприниматель был арестован по обвинению в посредничестве в даче взятке. По версии следствия, он помогал антикафе Pacman вернуть имущество, изъятое в ходе проверки полиции.

«Валентинку» из СИЗО «Горелово» получила Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

