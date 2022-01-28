В антикафе, в помощи которому подозревают Александра Коновалова, не согласны с версией о взятке

По его словам, Юлия Бесова проходит по делу как свидетель. У нее изъяли телефон, сейчас она едет к адвокату, сообщил Саша Пакман.
Утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова в коттеджном поселке «Белоостров» во Всеволожском районе и в его офис на улице Рылеева в центре Петербурга. Обыски также проходят в отделе полиции Адмиралтейского района. Следствие считает, что Коновалов 22 сентября передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий. Их изъяли сотрудники в ходе полицейского рейда.
Саша Пакман заявил «Фонтанке», что Lounge Bar «Pacman», который работает на Вознесенском проспекте, не пытался дать взятку УМВД Адмиралтейского района. «Выдумали, нет никаких взяток», — сказал он. Представитель заведения не стал отрицать, что Lounge Bar «Pacman» хотел вернуть изъятое полицией имущество. «Было дело», — сказал он. Но на вопрос о том, какую поддержку оказал Александр Коновалов, отвечать не стал. По его мнению, впечатление о коррупционной схеме у следователей могло сложиться по итогам прочтения переписки в телефоне.