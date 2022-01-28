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В антикафе, в помощи которому подозревают Александра Коновалова, не согласны с версией о взятке

Директор антикафе Lounge Bar «Pacman» Юлия Бесова дала объяснения следователям по уголовному делу, в рамках которого проходят обыски у лидера QR-сопротивления Александра Коновалова. Об этом «Фонтанке» 28 января рассказал представитель заведения Саша Пакман.

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По его словам, Юлия Бесова проходит по делу как свидетель. У нее изъяли телефон, сейчас она едет к адвокату, сообщил Саша Пакман.

Утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова в коттеджном поселке «Белоостров» во Всеволожском районе и в его офис на улице Рылеева в центре Петербурга. Обыски также проходят в отделе полиции Адмиралтейского района. Следствие считает, что Коновалов 22 сентября передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий. Их изъяли сотрудники в ходе полицейского рейда.

Саша Пакман заявил «Фонтанке», что Lounge Bar «Pacman», который работает на Вознесенском проспекте, не пытался дать взятку УМВД Адмиралтейского района. «Выдумали, нет никаких взяток», — сказал он. Представитель заведения не стал отрицать, что Lounge Bar «Pacman» хотел вернуть изъятое полицией имущество. «Было дело», — сказал он. Но на вопрос о том, какую поддержку оказал Александр Коновалов, отвечать не стал. По его мнению, впечатление о коррупционной схеме у следователей могло сложиться по итогам прочтения переписки в телефоне.

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Комментарии (9)

Njura
Как противно все это, фу(((
BrotherRabbit
"не согласны с версией о взятке"

Кого это волнует?
"Ив Роше" тоже не имеет никаких претензий и не понимает, что у них там украдено и кто именно украл . Но человек сидит.
266332656
Вот никто не сомневался, что так и будет, на столько это шито белыми нитками, убирают показательно не угодных.
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