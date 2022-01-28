В антикафе, в помощи которому подозревают Александра Коновалова, не согласны с версией о взятке

По его словам, Юлия Бесова проходит по делу как свидетель. У нее изъяли телефон, сейчас она едет к адвокату, сообщил Саша Пакман.

Утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова в коттеджном поселке «Белоостров» во Всеволожском районе и в его офис на улице Рылеева в центре Петербурга. Обыски также проходят в отделе полиции Адмиралтейского района. Следствие считает, что Коновалов 22 сентября передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий. Их изъяли сотрудники в ходе полицейского рейда.