По делу идеолога барного QR-сопротивления Коновалова обыски проводятся в отделе полиции Адмиралтейского района

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, следствие считает, что Коновалов 22 сентября передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий. Их изъяли сотрудники в ходе полицейского рейда.
Следствие уверено, что Коновалов 22 сентября 2021 года договорился о возврате имущества, а после того, как кальяны и табачные изделия вернулись владельцам, передал «должностным лицам одного из территориальных отделов полиции в качестве взятки 50 тысяч рублей».
«В настоящее время проводятся обыски в отделе полиции совместно с сотрудниками УСБ УМВД России и по месту проживания подозреваемого», — сообщает СК.
После этого предпринимателя отвезут на допрос в СК, а затем и в суд на избрание меры пресечения.
«Фонтанка» писала о том, что в дом Коновалова в коттеджном поселке «Белоостров» и офис на Рылеева около 7:30 утра пришли сотрудники СК и полиции. У идеолога барного QR-сопротивления изымают технику и бумажные носители.
Подробнее о деле Коновалова читайте в материале «Фонтанки».