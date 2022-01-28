По делу идеолога барного QR-сопротивления Коновалова обыски проводятся в отделе полиции Адмиралтейского района

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, следствие считает, что Коновалов 22 сентября передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий. Их изъяли сотрудники в ходе полицейского рейда.



Следствие уверено, что Коновалов 22 сентября 2021 года договорился о возврате имущества, а после того, как кальяны и табачные изделия вернулись владельцам, передал «должностным лицам одного из территориальных отделов полиции в качестве взятки 50 тысяч рублей».

