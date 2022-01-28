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По делу идеолога барного QR-сопротивления Коновалова обыски проводятся в отделе полиции Адмиралтейского района

СК Петербурга 28 января подтверждает задержание предпринимателя и адвоката Александра Коновалова по делу о посредничестве во взятке. Помимо обысков у него в офисе и дома, следственные действия ведутся и в отделе полиции.

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Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, следствие считает, что Коновалов 22 сентября передал 50 тысяч, полученные от управляющего заведением на Вознесенском проспекте, за то, чтобы договориться о возвращении кальянов и табачных изделий. Их изъяли сотрудники в ходе полицейского рейда.

Следствие уверено, что Коновалов 22 сентября 2021 года договорился о возврате имущества, а после того, как кальяны и табачные изделия вернулись владельцам, передал «должностным лицам одного из территориальных отделов полиции в качестве взятки 50 тысяч рублей».

«В настоящее время проводятся обыски в отделе полиции совместно с сотрудниками УСБ УМВД России и по месту проживания подозреваемого», — сообщает СК.

После этого предпринимателя отвезут на допрос в СК, а затем и в суд на избрание меры пресечения.

«Фонтанка» писала о том, что в дом Коновалова в коттеджном поселке «Белоостров» и офис на Рылеева около 7:30 утра пришли сотрудники СК и полиции. У идеолога барного QR-сопротивления изымают технику и бумажные носители.

Подробнее о деле Коновалова читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (14)

Abu-Denis
Наш первый отдел Адмиралтейского района? Всего-то?
А революционного визга было столько, словно у него покровители в доме на Литейном, а не в задрипанном полицейском участке на Якубовича.
Piter Russo
Теперича решение вопросов подорожает... взносы решале возрастут...
а значит вырастет ценник в этих наливайках, а количество продаваемого сомнительного возрастет...
Что будете? Чавес ригл 12-и летний есть? Да есть есть...только что настояли.. пардон.. завезли свежий.. пардон 12-и летний конечно)))
german_5e4d02dc5a4f9
Мдэ. Был бы человек, а статья найдется...
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