Лидер QR-сопротивления Александр Коновалов стал фигурантом уголовного дела. Но не из-за ковидных нарушений

Александр Коновалов



автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Утром 28 января полиция нагрянула с обысками в дом идеолога QR-сопротивления Александра Коновалова в коттеджном поселке «Белоостров» во Всеволожском районе и в его офис на улице Рылеева в центре Петербурга.

О визите правоохранительных органов «Фонтанке» рассказала невестка предпринимателя Анжелика Гетше. По ее словам, в момент обыска бизнесмен находился в коттедже вместе с матерью, супругой, дочерью и младшим сыном. Сам предприниматель и члены его семьи на связь не выходят — их телефоны заблокированы. Адвокат Александра Коновалова Иван Лялицкий отказался от комментария, сославшись на тайну доверителя.



В офисе Александра Коновалова на улице Рылеева проходят обыски



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» В офисе Александра Коновалова на улице Рылеева проходят обыски



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» В офисе Александра Коновалова на улице Рылеева проходят обыски



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» В офисе Александра Коновалова на улице Рылеева проходят обыски



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» В офисе Александра Коновалова на улице Рылеева проходят обыски



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как стало известно «Фонтанке», обыски в доме и офисе Коновалова санкционированы Октябрьским райсудом. Мероприятие проводится в рамках возбужденного уголовного дела о посредничестве во взятке. По версии следствия, в сентябре 2021 года, зная о проблемах антикафе Lounge Bar «Pacman» на Вознесенском проспекте, Коновалов предложил помощь. У заведения изъяли кальяны и табачные изделия в ходе полицейского рейда, и руководство антикафе хотело их вернуть. Коновалов якобы обещал посодействовать через свои связи в Адмиралтейском УМВД. За свои услуги он получил на карту 50 тысяч рублей, уверены в СК. «Фонтанка» попыталась связаться с управляющей Lounge Bar «Pacman» Юлией Бесовой, но ее телефон в данный момент выключен.

По информации издания, расследованием дела, фигурантом которого является Александр Коновалов, занимается один из самых опытных следователей — Владимир Захарян. На его счету раскрытые убийства, похищения и расследование деятельности организованных преступных групп. По данным «Фонтанки», Александра Коновалова могут задержать на двое суток.



Александр Коновалов стал известен в Петербурге как «ИП городского масштаба» после одноименного расследования газеты «Деловой Петербург». Издание подсчитало, что на этого бизнесмена оформлен бизнес с оборотом 3–4 млрд рублей в год, в том числе значительная часть нестационарных торговых точек в центре Петербурга, которые ведут деятельность без договора со Смольным. Скорее всего, этот «ИП», зарегистрированный предпринимателем Александром Коноваловым, бывшим оперуполномоченным уголовного розыска 28-го отдела Центрального РУВД и выпускником Университета МВД, лишь представляет интересы высокопоставленных сотрудников правоохранительной системы и чиновников, сообщал «ДП».

После введения в Петербурге ковидных ограничений в 2020 году Александр Коновалов возглавил барное сопротивление. Его заведения возобновили работу в первую волну, не дожидаясь разрешения властей. Затем, во время второй волны, предприниматель открыто игнорировал «комендантский час» для общепита. После создания «Карты барного сопротивления» сотрудники правоохранительных органов взяли штурмом бар Commode — забаррикадировавшиеся там сотрудники получили удары дубинками. После этого Александр Коновалов удалил карту.



Однако бары участников сопротивления продолжили работать, хотя в ходе рейдов Смольного неоднократно уличались в нарушении ковидного законодательства и опечатывались Роспотребнадзором. Предприниматели срывали пломбы и не платили наложенные штрафы. О том, как заведениям удается уходить от ответственности, ранее подробно рассказывала «Фонтанка».

После введения в Петербурге режима ковидных QR-кодов Александр Коновалов вернулся в медийное поле, объявив, что считает требование Смольного проверять вакцинные сертификаты незаконным. Снова появился сайт с перечнем участников сопротивления, куда вошли как связанные с предпринимателем, так и независимые заведения.

22 января стало известно, что СК возбудил уголовное дело по статье 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». После этого Росгвардия и полиция провели рейд, по итогам которого опечатали 20 баров из списка сопротивления. Возле их дверей появилась охрана. Попытка Александра Коновалова и его партнеров пройти в закрытые заведения успехом не увенчалась. Но в ходе импровизированной конференции одиозный бизнесмен заявил, что протест против QR-кодов прекращать не намерен.



Сам предприниматель ранее рассказывал «Фонтанке», что ждет ареста со дня на день, но был уверен, что станет фигурантом уголовного дела по статье 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) или 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). Александр Коновалов явно хотел войти в историю как борец с ковидной сегрегацией. Незадолго до обысков он сообщил на своей странице, что готов взять на себя любые преступления, вплоть до убийства Кеннеди, лишь бы власти Северной столицы отменили QR-коды и не трогали других предпринимателей. «Пока меня свободы не лишили, я буду это (бороться с QR-кодами. — Прим. ред.) до конца делать — не ради хайпа, а потому, что я в это верю всеми фибрами души», — говорил он «Фонтанке».

В Смольном тут же заявили, что не считают выступление Александра Коновалова борьбой с ковидной сегрегацией, и напомнили о других его бесчинствах, а именно о работе курируемых им баров без алкогольных лицензий и кассовой техники, то есть по сути уходе от налогов.



Галина Бояркова, Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»

