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В доме лидера QR-сопротивления Коновалова обыск

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В доме лидера QR-сопротивления Александра Коновалова проходят обыски

В доме лидера QR-сопротивления Александра Коновалова проходят обыски. Об этом «Фонтанке» сообщила его невестка Анжелика Гетше. Вместе с ним находятся супруга, дочь, младший сын и мать предпринимателя.

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Телефон самого Коновалова выключен. По данным «Фонтанки», сотрудники полиции нанесли визит предпринимателю в коттеджном поселке «Белоостров».

По версии следствия, бизнесмен якобы причастен к посредничеству в даче взятки. Он, по предварительной информации, помогал управляющей антикафе Lounge Bar «Pacman» на Вознесенском проспекте. Предположительно, Коновалов взял за это 50 тысяч рублей.

Александр Коновалов стал известен как лидер барного сопротивления. Предприниматель публично заявил, что считает требование Смольного проверять ковидные QR-коды незаконным, и создал сайт со списком своих единомышленников. После этого Росгвардия и полиция провели рейд, по итогам которого опечатали 20 баров.

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Комментарии (19)

SU LUX INN
напоминает новый 37-й! хватают лучших Людей, гордость города! как бы Александр не решил сесть на Философский пароход!
Жора__
ждем: экстремизм, оправдание нацизма, хранение запрещенных средств и боеприпасов, оскорбление власти, мелкое хулиганство, изготовление порнографической продукции, сексуальное домогательство к несовершеннолетним, нарушения санитарных норм, ну и, естественно, сопротивление сотрудникам МВД!
Mustamyaki
Делаем ставки, что найдут - детская порнография, взрывчатые вещества, наркотики, запрещённая литература, или просто чемоданы неучтённых у.е.?
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