В доме лидера QR-сопротивления Александра Коновалова проходят обыски

Телефон самого Коновалова выключен. По данным «Фонтанки», сотрудники полиции нанесли визит предпринимателю в коттеджном поселке «Белоостров».

По версии следствия, бизнесмен якобы причастен к посредничеству в даче взятки. Он, по предварительной информации, помогал управляющей антикафе Lounge Bar «Pacman» на Вознесенском проспекте. Предположительно, Коновалов взял за это 50 тысяч рублей.



Александр Коновалов стал известен как лидер барного сопротивления. Предприниматель публично заявил, что считает требование Смольного проверять ковидные QR-коды незаконным, и создал сайт со списком своих единомышленников. После этого Росгвардия и полиция провели рейд, по итогам которого опечатали 20 баров.

