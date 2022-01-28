Полиция обыскивает офис лидера QR-сопротивления Коновалова в центре Петербурга. Его дело ведет специалист по убийствам и похищениям

Мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о посредничестве во взятке. По версии следствия, в сентябре 2021 года, зная о проблемах антикафе «Пакман» на Вознесенском проспекте, Коновалов предложил помощь. У заведения изъяли кальяны и табачные изделия в ходе полицейского рейда, и руководство антикафе хотело их вернуть. Коновалов якобы обещал посодействовать через свои связи в Адмиралтейском УМВД. За свои услуги он получил на карту 50 тысяч рублей, уверены в СК.



По данным «Фонтанки», расследованием дела, фигурантом которого является Александр Коновалов, занимается один из самых опытных следователей — Владимир Захарян. На его счету раскрытые убийства, похищения и расследование деятельности организованных преступных групп.

