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Полиция обыскивает офис лидера QR-сопротивления Коновалова в центре Петербурга. Его дело ведет специалист по убийствам и похищениям

Сотрудники СК и управления собственной безопасности полицейского главка 28 января обыскивают не только дом лидера QR-сопротивления Александра Коновалова в поселке «Белоостров» Всеволожского района, но и офис на улице Рылеева. По данным «Фонтанки», там изымаются телефоны и компьютеры.

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Мероприятия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о посредничестве во взятке. По версии следствия, в сентябре 2021 года, зная о проблемах антикафе «Пакман» на Вознесенском проспекте, Коновалов предложил помощь. У заведения изъяли кальяны и табачные изделия в ходе полицейского рейда, и руководство антикафе хотело их вернуть. Коновалов якобы обещал посодействовать через свои связи в Адмиралтейском УМВД. За свои услуги он получил на карту 50 тысяч рублей, уверены в СК.

По данным «Фонтанки», расследованием дела, фигурантом которого является Александр Коновалов, занимается один из самых опытных следователей — Владимир Захарян. На его счету раскрытые убийства, похищения и расследование деятельности организованных преступных групп.

Обыски в доме Коновалова, которые начались утром 28 января в коттеджном поселке «Белоостров» во Всеволожском районе, санкционированы Октябрьским райсудом.

Александр Коновалов стал известен как лидер барного сопротивления. Предприниматель публично заявил, что считает требование Смольного проверять ковидные QR-коды незаконным, и создал сайт со списком своих единомышленников. После этого Росгвардия и полиция провели рейд, по итогам которого опечатали 20 баров.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (74)

hoboot
слов нет. сволочи у власти. слушать народ,не хотят.
52525252
лидера восстания пятачков.
Хейм
Что ещё раз подтверждает, что был бы человек - а дело найдётся. Коновалов, конечно, человек малоприятный, но такая ситуация с возбуждением дела наводит на мысли об инструкциях сверху в стиле "надо закрыть - придумайте повод". Как с Михальченко было.
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