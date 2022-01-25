Смольный не увидел в выступлении Александра Коновалова протеста против QR-кодов

«Мы не воспринимаем [акцию] господина Коновалова как протест против QR-кодов», — сказал глава Ситуационного центра Смольного по контролю за соблюдением ковидных мер Александр Ситов в ходе конференции Федерации рестораторов и отельеров. По словам чиновника, отказ от проверки ковидных сертификатов — лишь 2–3 процента нарушений от того, что допускают предприниматель и курируемые им заведения.



В частности, участники «списка сопротивления» нарушают санитарные правила, работают без лицензии на алкоголь, контрольно-кассовой техники.

