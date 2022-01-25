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Смольный не увидел в выступлении Александра Коновалова протеста против QR-кодов

Власти Петербурга не увидели в перформансе на улице Рубинштейна, который устроил идеолог барного протеста Александр Коновалов 25 января, бунта против QR-кодов.

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«Мы не воспринимаем [акцию] господина Коновалова как протест против QR-кодов», — сказал глава Ситуационного центра Смольного по контролю за соблюдением ковидных мер Александр Ситов в ходе конференции Федерации рестораторов и отельеров. По словам чиновника, отказ от проверки ковидных сертификатов — лишь 2–3 процента нарушений от того, что допускают предприниматель и курируемые им заведения.

В частности, участники «списка сопротивления» нарушают санитарные правила, работают без лицензии на алкоголь, контрольно-кассовой техники.

Вести переговоры с одиозным предпринимателем Ситуационный центр не уполномочен, сказал Александр Ситов. «Операцией руководит СК», — сказал он.

О том, что происходит 25 января на улице Рубинштейна, читайте и смотрите в трансляции «Фонтанки».

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