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LIVE: На улице Рубинштейна нервничает полиция. QR-сопротивление пришло к своим ресторанам

Полиция просит освободить проход по улице Рубинштейна в Петербурге и сообщает о недопустимости проведения акций. Тротуар заняли журналисты и опальные рестораторы, протестующие против закрытия заведений, которые игнорируют требование о проверке QR-кодов.

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«Фонтанка» вела прямую трансляцию с улицы Рубинштейна.

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Полиция выдала предостережение лидеру QR-сопротивления Александру Коновалову о проведении массовой акции. Сам он заявил журналистам, что не признает законным постановление Смольного о проверке QR-кодов в общепите и не собирается его исполнять.

«Проверка QR-кода является сегрегацией. Мы этому не подчиняемся и подчиняться не будем. Понятия QR-код нет в правовом поле. Постановление губернатора — акт исполнительной власти», — сказал бизнесмен журналистам.

автор видео Николай Кудин / «Фонтанка.ру»

Ранее лидер Александр Коновалов анонсировал на вторник поход к закрытым в выходные ресторанам с группой юристов и неравнодушных граждан.

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Движение «QR-сопротивление» начало формироваться в Петербурге с начала года — когда Смольный обязал общепит и ретейл проверять коды о прохождении вакцинации у посетителей. Неформальным лидером предсказуемо оказался одиозный предприниматель Александр Коновалов, о своеобразном подходе которого к ковидным и не только запретам «Фонтанка» неоднократно писала.

Свою позицию он смог формально донести до смольнинского бизнес-омбудсмена, однако на этом переговорная часть закончилась. В ночь на 22 января полиция и чиновники провели рейд по 20 адресам, входящим в лигу сопротивленцев, и закрыли заведения. Как показывает опыт, обычно администраторы баров в таких случаях просто срывали наутро пломбы и начинали спокойно работать дальше, однако в этот раз у дверей выставили наряды Росгвардии.

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Комментарии (60)

Analyst
Прикольно. Если бы эти протестанты шли с политическими лозунгами, их бы разогнали в два счета за нарушение антиковидных правил. А поскольку они за бабло борются, то их не трогают, видимо сочувствуют.
SERGEY111
Опять комент удалили .
267011328
преступность и так последние 30 живёт и процветает
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