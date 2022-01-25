LIVE: На улице Рубинштейна нервничает полиция. QR-сопротивление пришло к своим ресторанам

Полиция выдала предостережение лидеру QR-сопротивления Александру Коновалову о проведении массовой акции. Сам он заявил журналистам, что не признает законным постановление Смольного о проверке QR-кодов в общепите и не собирается его исполнять.

«Проверка QR-кода является сегрегацией. Мы этому не подчиняемся и подчиняться не будем. Понятия QR-код нет в правовом поле. Постановление губернатора — акт исполнительной власти», — сказал бизнесмен журналистам.

Движение «QR-сопротивление» начало формироваться в Петербурге с начала года — когда Смольный обязал общепит и ретейл проверять коды о прохождении вакцинации у посетителей. Неформальным лидером предсказуемо оказался одиозный предприниматель Александр Коновалов, о своеобразном подходе которого к ковидным и не только запретам «Фонтанка» неоднократно писала.



Свою позицию он смог формально донести до смольнинского бизнес-омбудсмена, однако на этом переговорная часть закончилась. В ночь на 22 января полиция и чиновники провели рейд по 20 адресам, входящим в лигу сопротивленцев, и закрыли заведения. Как показывает опыт, обычно администраторы баров в таких случаях просто срывали наутро пломбы и начинали спокойно работать дальше, однако в этот раз у дверей выставили наряды Росгвардии.

