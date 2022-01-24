«Солдат стоит, выручка не идет». QR-сопротивление взяли в кольцо экономической блокады

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Конфликт властей Петербурга и лидера QR-сопротивления Александра Коновалова перешел в стадию позиционной войны. После пятничного рейда, в ходе которого были опечатаны два десятка заведений, у их дверей появились дежурные посты. Жители улицы Рубинштейна, которые наконец смогли уснуть спокойно, готовы носить дозорным горячий чай. «Лучше просто отмените QR-коды», — призывают законопослушные рестораторы.

Самая большая концентрация людей в форме — на улице Рубинштейна. Только на самой барной магистрали «Фонтанка» насчитала четыре поста, — возле баров Poison, Noir, Vice city и Commode. Но, если заглянуть во дворы — еще больше. Людей в форме можно заметить у «Угрюмочной», S’aint, а также — неожиданно — у вывески «Клиника остеопатии».



На самом деле, тут работает Barbie bar, объясняет «Фонтанке» жительница дома № 27 Наталья. Заведение без вывески вот уже три года не дает жителям спокойно спать — акустика во дворе-колодце прекрасная. «Ни полиция, ни Роспотребнадзор не реагировали. Если бы не нарушение 121-го постановления (работа в ночное время, отказ от проверки QR-кодов. — Прим. ред.), не было бы здесь ни Росгвардии, ни полиции», — говорит она.

Благодаря дозору жители впервые за долгое время смогли уснуть спокойно. Местные бабушки готовы кланяться «солдатикам» в ноги, рассказывает Наталья. Их даже пытались напоить чаем и накормить бутербродами. Но те вежливо отказались — не положено.

Силы на охрану баров брошены изрядные. В каждом посте — как минимум два человека в серой форме Росгвардии, иногда компанию им составляет полицейский. По словам местных жителей, периодически еще приезжает «супервайзер» с планшетом и проверяет обстановку. Итого на 20 опечатанных баров — одновременно от 40 до 60 человек. Смена длится 6–8 часов. Итого можно подсчитать, что на борьбу с QR-сопротивлением отрядили примерно полторы сотни человек.



Но умиление жителей быстро сменилось вопросом — что дальше? «Сначала не могли на них нарадоваться, с утра до ночи смотрели, потом подумали, что уже нехорошо», — говорит Наталья. Вместо того, чтобы охранять бары, росгвардейцы и полицейские могли бы заняться более важными делами. В социальных сетях жители улицы Рубинштейна иронизируют, над «осадным положением» и призывают чиновников к более решительным действиям. «Эти притоны надо закрыть насовсем, а не выставлять охрану, как у Мавзолея», — пишет одна из активисток Светлана Петрова.

Но как раз-таки все прошлые попытки закрыть бары проваливались. Пломбы, наложенные после проверки Роспотребнадзора, тут же срывались и заведения продолжали работу, как ни в чем ни бывало. Возобновить деятельность сразу после рейда обещал идеолог протеста Александр Коновалов. Штрафы, по его словам, противники QR-кодов не платили и платить не собираются. Уходить от правовых последствий помогает постоянная ротация юрлиц, ранее рассказывала «Фонтанка».



Но раз не получается подавить сопротивление правовыми методами, можно воспользоваться экономическим, вероятно рассудили в Смольном. И пока блокада сработала. Александр Коновалов подтвердил «Фонтанке», что опечатанные 20 заведений не обслуживают клиентов с пятницы. «В воскресенье ночные клубы и так особо не работают. То, что в субботу не давали — обидно, конечно» — сообщил он. Действия тандема силовиков и Смольного лидер протеста расценивает как «превышение полномочий и воспрепятствованию предпринимательской деятельности». Но размахивать белым флагом QR-сопротивленцы пока не готовы, сказал Александр Коновалов, пообещав вызволить из осады закрытые заведения.

Пока исход сражения не очевиден. Во-первых, в кольцо экономической блокады попали лишь 20 заведений, а в карте сопротивления их более 170. Во-вторых, неясно, как надолго хватит ресурсов у самих осаждающих.

В аппарате вице-губернатора Валерия Пикалева, который отвечает за взаимодействие с силовыми структурами, переадресовали в Следственный комитет. В ведомстве с ходу отвечать на вопрос «Фонтанки» не стали, предложив направить официальный запрос.



Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сами дозорные тоже предпочли воздержаться от комментариев. «Все вопросы — в пресс-службу ГУВД», — сурово пресек расспросы корреспондента полицейский, охраняющий Barbie bar. Постовой у бара Commode и вовсе предпочел скрыться в парадной — то ли от январского ветра, то ли от разговора на камеру.

В отличие от полицейских, росгвардейцы оказались более словоохотливы. На вид им не больше 20 лет. На вопрос, курсанты ли они, юноши отвечают утвердительным кивком. По их словам, на вахту они заступили только сегодня, сменив отдежуривших в выходные коллег. «Поставили, сказали стоять и не пускать», — описал задачу росгвардеец у входа бара Poison. Но как долго продлится дозор — неведомо. По словам стража бара Noir, новые команды могут поступить «после решения суда».

Что за суд и когда он состоится, молодой человек сказать затруднился. Но можно предположить, что речь идет о рассмотрении решения Роспотребнадзора о приостановке работы заведений из-за нарушения санитарных норм. Обычно суд рассматривает составленные протоколы и либо оставляет в силе, либо отменяет. Но, по информации «Фонтанки», пока материалы по итогам пятничного рейда в городские суды не поступали.



На вопрос, как они будут реагировать на попытки проникнуть в заведения, стражи только пожимают плечами. «Не советовал бы нарушать закон», — говорит полицейский. Впрочем, по его словам, пока попыток штурма и не было.

Законопослушные рестораторы были бы рады избавиться от проблемных соседей, но не вполне уверены, что стратегия властей сработает.

С одной стороны, помимо нарушения антиковидных требований заведения из «списка Коновалова» повинны и в других «злодеяниях». «Бары на ул. Рубинштейна, пользующиеся услугами Коновалова, изначально нелегальны, работают без лицензии на реализацию алкогольной продукции, без применения фискальных регистраторов, не трудоустраивают сотрудников, не платят налоги», — заявил глава союза улицы Рубинштейна Максим Жуков. «Нет никакой борьбы за права предпринимателей, есть только вытеснение легального бизнеса, который, соблюдая закон и платя налоги не может конкурировать с нелегалами», — пояснил он.

Добропорядочные рестораторы давно просили власти Петербурга навести порядок, но им неизменно отвечали, что на это не нет достаточного числа сотрудников. «Оказывается, они есть», — констатирует совладелец Fiddler’s Green Юрий Ялов.



Но ковидные ограничения сильнее бьют именно по честному бизнесу. Пока рестораны, требующие QR-коды и прекращающие работу после 23.00, теряют выручку, их соседи, игнорирующие запреты, получают сверхприбыли. Блокада сопротивленцев тоже срикошетила по законопослушным заведениям. «Такое наличие постовых не радует гостей, часть людей, которые пришли отдыхать, просто разворачиваются и уходят», — рассказывает Юрий Ялов. Уверенности, что их удастся взять измором, нет. «Поживем неделю, посмотрим сколько здесь пробудут постовые и как быстро откроется бизнес», — говорит он.

Более действенной стратегией была бы отмена QR-кодов. «Когда будет все открыто, гость выберет порядочные заведения. Пока ограничения есть — пойдет в нелегальные», — уверен Юрий Ялов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

