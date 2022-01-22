FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -9
76.69р86.91р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниОбразованиеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный Петербург

«Жалко, столько полицейских от работы отвлекают». Идеолог QR-сопротивления прокомментировал результаты ночных рейдов

6
Печать

Ночной рейд полиции и СОБРа по барам QR-сопротивления обошёлся без штурмов, силовых действий и задержаний. Об этом «Фонтанке» рассказал 22 января идеолог протеста Александр Коновалов.

По его словам, всего правоохранительные органы проверили около 20 баров. Среди них оказались «Феромон», «38 узлов», «Коммод», «Коммуналочка», «УЕ!Бар», Self Cost и другие.

«Мы не сопротивлялись, не закрывались. Что-то изымали, опрашивали, протоколы составляли, опечатывали», — сказал Коновалов.

При этом соотношение сил явно было неравным. «Толпа спецназовцев в касках пришла в бар с двумя девушками. Интересно, если бы девушки сопротивлялись, они бы в них начали стрелять из автоматов?» — рассказал предприниматель.

Последний бар сотрудники правоохранительных органов покинули в 6 утра. В заведениях все время дежурили адвокаты, отметил Коновалов.

«Правовых последствий визит иметь не будет», — сказал он. QR-протест на этом тоже не закончится, и опечатанные заведения вскоре продолжат работу.

«Жалко, столько полицейских от работы отвлекают. Тяжёлая работа, а занимаются ерундой», — подытожил итоги рейда идеолог QR-сопротивления.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

kagemusha
Название какие веселые. Особенно Коммод порадовал. Там точно не рассадник ЛГБТ?
266456205
Если полицейским больше делать нечего, как с воздухом работать, зачем мы их содержим? Лучше бы лёд отколупали или мусор убрали
Shrkv
Да Беглов крут, как скала. Борется со всеми, восьмой же ребенок в семье)))))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний