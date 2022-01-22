«Жалко, столько полицейских от работы отвлекают». Идеолог QR-сопротивления прокомментировал результаты ночных рейдов

Ночной рейд полиции и СОБРа по барам QR-сопротивления обошёлся без штурмов, силовых действий и задержаний. Об этом «Фонтанке» рассказал 22 января идеолог протеста Александр Коновалов.
По его словам, всего правоохранительные органы проверили около 20 баров. Среди них оказались «Феромон», «38 узлов», «Коммод», «Коммуналочка», «УЕ!Бар», Self Cost и другие.
«Мы не сопротивлялись, не закрывались. Что-то изымали, опрашивали, протоколы составляли, опечатывали», — сказал Коновалов.
При этом соотношение сил явно было неравным. «Толпа спецназовцев в касках пришла в бар с двумя девушками. Интересно, если бы девушки сопротивлялись, они бы в них начали стрелять из автоматов?» — рассказал предприниматель.
Последний бар сотрудники правоохранительных органов покинули в 6 утра. В заведениях все время дежурили адвокаты, отметил Коновалов.
«Правовых последствий визит иметь не будет», — сказал он. QR-протест на этом тоже не закончится, и опечатанные заведения вскоре продолжат работу.
«Жалко, столько полицейских от работы отвлекают. Тяжёлая работа, а занимаются ерундой», — подытожил итоги рейда идеолог QR-сопротивления.