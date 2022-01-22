На улице Рубинштейна в Петербурге переполох с мигалками. Ранее в гнездо QR-сопротивления собрался СОБР

Как каждый лично из этих сотрудников домой приходит?

У них вообще есть жена? Или как у начальника Саратовской больницы жена тоже там "работает"? Вообще большой вопрос, кого они воспитают..

У пожарных чести нет этим заниматься? Там пожар, это их служебные обязанности?

Как будто их к стенке как на войне ставили, они сами значит выбрали так делать и судьба Мальцева не за горами