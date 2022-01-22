На улице Рубинштейна в Петербурге переполох с мигалками. Ранее в гнездо QR-сопротивления собрался СОБР

Как сообщают «Фонтанке» очевидцы 22 января, рейд на улице Рубинштейна можно было наблюдать примерно с 00:30. Одним их эпицентров стало заведение Vice City, куда сначала приехали представители Смольного и полиция, а затем пожарные. Судя по фото, добрались и до одиозного заведения "Коммуналочка".
Анна Козлова
Как ранее сообщала «Фонтанка», полиция и СОБР вечером 21 января собрались по ресторанам участников так называемого QR-сопротивления в Петербурге. Уголовное дело уже возбуждено по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Один из лидеров движения Александр Коновалов заявил, что его заведения будут работать в любом случае – «хоть будут палками бить».