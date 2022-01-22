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На улице Рубинштейна в Петербурге переполох с мигалками. Ранее в гнездо QR-сопротивления собрался СОБР

На главной барной улице Петербурга в ночь на 22 января видны сотрудники полиции и МЧС. Уголовное дело по небезопасным услугам привело сотрудников в рестораны, которые пренебрегают QR-кодами о вакцинации.

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Как сообщают «Фонтанке» очевидцы 22 января, рейд на улице Рубинштейна можно было наблюдать примерно с 00:30. Одним их эпицентров стало заведение Vice City, куда сначала приехали представители Смольного и полиция, а затем пожарные. Судя по фото, добрались и до одиозного заведения "Коммуналочка".

Анна Козлова


Как ранее сообщала «Фонтанка», полиция и СОБР вечером 21 января собрались по ресторанам участников так называемого QR-сопротивления в Петербурге. Уголовное дело уже возбуждено по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Один из лидеров движения Александр Коновалов заявил, что его заведения будут работать в любом случае – «хоть будут палками бить».

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Комментарии (17)

Nazariuss
Странно...В статье 238 ни слова о кодах, есть требования безопасности, но нет нигде конкретно про QR- коды.
Именно этого термина. Нет нигде. Отождествлять его с чем -то другим ?
Ну я не знаю...Каким образом в рамках права это сделать ? Очень сложно...
261844081
Как каждый лично из этих сотрудников домой приходит?
У них вообще есть жена? Или как у начальника Саратовской больницы жена тоже там "работает"? Вообще большой вопрос, кого они воспитают..
У пожарных чести нет этим заниматься? Там пожар, это их служебные обязанности?
Как будто их к стенке как на войне ставили, они сами значит выбрали так делать и судьба Мальцева не за горами
Slava_Rossii
Какая-то растрата денег налогоплательщиков!
Пожарная машина, группы пожарных и полиции, зачем это всё?
Для проверки заведения достаточно пары полицейских.
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