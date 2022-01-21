Петербургское QR-сопротивление дождалось реакции. «Фонтанка» знает, куда едет СОБР от «Невской ратуши»

По данным «Фонтанки», именно этими планами объясняется массовый сбор сотрудников у «Невской ратуши». В списке адресов заведения скандально известного ресторатора Александра Коновалова и другие, примкнувшие к его движению, которое сопротивляется требованиям Смольного по проверке QR-кодов о вакцинации в общепите. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
«Фонтанка» подробно писала о волне QR-сопротивления, которая поднялась в петербургском общепите и ретейле. Ее лидером стал одиозный предприниматель Александр Коновалов. Подробный разговор с ним и контекст происходящего читайте в нашем издании.