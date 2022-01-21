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Петербургское QR-сопротивление дождалось реакции. «Фонтанка» знает, куда едет СОБР от «Невской ратуши»

Полиция и СОБР вечером 21 января собираются проведать рестораны участников так называемого QR-сопротивления. Уголовное дело уже возбуждено.

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По данным «Фонтанки», именно этими планами объясняется массовый сбор сотрудников у «Невской ратуши». В списке адресов заведения скандально известного ресторатора Александра Коновалова и другие, примкнувшие к его движению, которое сопротивляется требованиям Смольного по проверке QR-кодов о вакцинации в общепите. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Фонтанка» подробно писала о волне QR-сопротивления, которая поднялась в петербургском общепите и ретейле. Ее лидером стал одиозный предприниматель Александр Коновалов. Подробный разговор с ним и контекст происходящего читайте в нашем издании.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (31)

Маргaрита
Коновалов интересная личность. Это радует, что против кур кодов есть хищники... Пусть удача будет на его стороне, пока его интересы соприкасаются с интересами народа.
Dazdraperma
Думаю, после показательных силовых акций многие из тех, кто терпимо относился к курокодам теперь из принципа не будут ничего покупать в заведениях, где от них требуют предъявить ковидный аусвайс.
261188011
Коновалов не предприниматель, а мошенник. Предоставляет услуги "крыши" для тех деятелей, которые предпочитают торговать паленым алкоголем, не платить налоги и работать "в черную"... Сбор абонентской платы для правоохранителей и контролеров - основной вид деятельности ИП Коновалов.
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