«Динозавр хлопает крыльями». Омбудсмен Смольного заглянул во внутренний мир QR-сопротивления

Фото: Алексей Смагин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Встреча уполномоченного по защите прав предпринимателей Петербурга Александра Абросимова с ресторанным бизнесом состоялась 12 января. В отличие от декабрьских дебатов с владельцами кинотеатров, прессу на нее не позвали. Впрочем, чиновников тоже. «Задача была выслушать от бизнеса объективную оценку настоящей ситуации и выработать подходы к корректировке существующих мер. Поэтому участие Смольного не предполагалось», — пояснили в аппарате уполномоченного. «Фонтанка» восстановила ход дискуссии, пообщавшись с ее участниками.



Помимо Александра Абросимова и Александра Коновалова на встрече присутствовал глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский. Разбавил компанию тезок исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. По информации «Фонтанки», звали и других представителей отрасли. Но то ли желания вступать в публичную полемику со скандально известным лидером сопротивления у рестораторов не возникло, то ли бизнес просто разочаровался в диалоге с властями. Впрочем, в аппарате омбудсмена настаивают, что встреча была плановой, на нее звали постоянных участников, а Коновалова пригласили как лидера новой протестной волны.

Александр Ружинский и Владимир Меньшиков пришли на встречу лично, а вот Александр Коновалов был на связи через zoom. Дискриминации борца с QR-кодами здесь не было: всем дали выбор между очным и заочным участием. Сам Александр Коновалов, вероятно, пожалел о своем решении, так как мог едва слышать своих оппонентов и был вынужден постоянно подносить телефон к уху. Но камеру при этом не отключал, так что омбудсмен и коллеги по цеху получили возможность не только услышать голос сопротивления, но и заглянуть в прямом смысле в глубины внутреннего мира его лидера. Впрочем, непрошеная интимность не помешала живой дискуссии.



После вступительной реплики Александра Абросимова слово взял Александр Ружинский. Он повторил те доводы, которые объединение «Рестоград» пыталось донести до Смольного еще в конце прошлого года. В первую очередь ассоциация просит отменить задвоенные ограничения. «Если мы ввели QR-коды, то нужно отменить запрет работы до 23:00, если оставить «комендантский час», то отказаться от QR-кодов», — сказал он. То же касается других ограничений — например, по вместимости фуд-кортов. Второй довод: если уж вводить QR-коды, то не только в общепите и ретейле, а повсеместно.

Позицию поддержал Владимир Меньшиков: если привитый пришел к привитому — какая разница, который час. А работа по QR-кодам в любом случае лучше локдауна. «Мне самому не нравится как гражданину предъявлять QR-код, но я считаю, что надо выбирать меньшее из зол», — заявил он «Фонтанке» по итогам встречи.

Александр Коновалов дал понять, что позиция коллег по цеху его глубоко опечалила. Предприниматель напомнил о словах президента Владимира Путина, что вакцинация от коронавируса является добровольной, и спросил коллег, какую связь они видят между прививочной кампанией и системой QR-кодов. Сам он воспринимает последнее исключительно как элемент принуждения.



Комментируя предложение главы «Рестограда» ввести QR-коды везде, Александр Коновалов рассказал о своей бабушке-блокаднице и напомнил, что в тот исторический период в некоторых странах считалось нормальным ограничивать права людей — к примеру, по национальному признаку. Развить аналогию он готов, если понадобится, в суде, с привлечением лингвистической экспертизы, заявил он «Фонтанке».

На возражения коллег, что закон есть закон, Александр Коновалов заявил, что учился на юриста и может ответственно заявить, что 121-е постановление Смольного, которое ввело требования по QR-кодам, само по себе не является законным. На недоуменные возгласы оппонентов он пояснил, что постановление органа исполнительной власти не закон как таковой, который должен приниматься законодательным собранием. «Если мы живем по постановлению, а не по закону, и если за его неисполнение наступает уголовная или иная ответственность, это значит, что мы превращаемся в удельное княжество», — пояснил он свою мысль в беседе с «Фонтанкой». На напоминание о том, что при угрозе возникновения ЧС закон дает главам регионов особые полномочия, Александр Коновалов возразил, что это делается «если это настоящая эпидемия и на короткое время». «У нас же это тянется годами».



Третий довод — вопрос экономики. «10 тысяч человек работают в заведениях, к которым я имею отношение. Кто там платит налоги, кто преступник, кто не преступник — другой вопрос, но все кормят свои семьи», — заявил Коновалов. Локдаун в данном случае честнее, поскольку в такой ситуации арендодатели и поставщики не требуют платы с ресторанов, добавил он.

Вспышки заболеваемости из-за штамма «омикрон» в США дают основание полагать, что новая волна скоро накроет и Петербург, напомнил Владимир Меньшиков. «Если сейчас две недели отработаем без QR-кодов, а потом сядем по домам, последствия будут более катастрофичными», — сказал он. Еще один локдаун, особенно длительный, многие предприятия не переживут. Но все же лучше ограничения, чем рефрижераторы для трупов на улицах, подчеркнул глава Союза малых предприятий.

На это идеолог QR-сопротивления заявил, что прямой связи между ковидными паспортами и сдерживанием пандемии не видит и вину за рост ковидных смертей брать на себя не готов. «Если на улицах будут рефрижераторы, как в Америке, моя ли в этом будет персональная вина? То есть, если я пустил без QR-кода в своё заведение, на моей совести трупы?» — рассуждает он.



Коллеги по рынку такую либертарианскую позицию не поддержали. «Мы можем совпасть по целям — дать возможность бизнесу зарабатывать, но по инструментам сойтись не готовы. Мы из тех компаний, которые скорее закроются, чем будут переходить за границу правового поля», — сказал «Фонтанке» Александр Ружинский.

Главы бизнес-ассоциаций не стали вступать и в правовую полемику, но предложили главе QR-сопротивления изложить свои доводы письменно и без эмоций. Если юристы признают правоту Александра Коновалова, другие предприниматели готовы его поддержать, сказал Владимир Меньшиков. «То что юридическая норма нарушает права предпринимателей — один момент. Но если она законна, а бизнес считает ее избыточной, — это другое. Эти две позиции нужно разделять», — пояснил он. «Мы договорились, что если есть крепкие юридические аргументы, то готовы к этим аргументам присоединяться. Но пока, кроме популизма и хайпа, ничего не наблюдаем», — прокомментировал Александр Ружинский итоги встречи. Александр Коновалов пообещал подготовить позицию в письменном виде. «Я буду делать все, чтобы добиться отмены того, что сейчас происходит», — сказал он, но предположил, что власти скорее прислушаются к доводам цивилизованного бизнеса, чем такого «флибустьера», как он. Предприниматель также вспомнил известный термин «эффект бабочки» (влияние незначительного события на всю их цепочку. — Прим. ред.) и призвал коллег осторожнее формулировать свои желания. «Тут уже не бабочка, тут динозавр хлопает крыльями», — заявил он.



Александр Абросимов сообщил «Фонтанке», что по итогам встречи будет готовить «дополнительные предложения по минимизации последствий от введения ограничительных мер». Ранее он уже направлял письма в органы исполнительной власти и Роспотребнадзор с просьбой разрешить работу кинотеатрам и общепиту до 2 часов ночи, так как эти сферы работают по QR-кодам. «К сожалению, до сих пор дополнительные ограничения не сняты, а мы видим, что бизнес несёт значительные убытки», — резюмировал он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

