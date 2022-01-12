Вакцинация и QR-коды не спасут от локдауна? Чем «омикрон» грозит Петербургу и России

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Справится ли система здравоохранения и есть ли факторы, которые способны сдержать распространение инфекции, «Фонтанка» спросила у экспертов. Губернатор Александр Беглов констатировал, что Петербургу светит новая волна коронавируса из-за свежего штамма «омикрон», который терзает и Старый, и Новый Свет. Комздрав и Роспотребнадзор за то, чтобы ужесточить ограничения в случае необходимости. Опрошенные «Фонтанкой» эпидемиологи предлагают двухнедельный локдаун.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что число заболевших в сутки COVID-19 скоро может начать измеряться в шестизначных числах — впервые с начала пандемии. Пока максимумом в России была 41 тысяча заражений в день.



Сотни пациентов с «омикроном» выявлены в 13 регионах страны, в том числе в Петербурге. И это только официально. Для того чтобы достоверно подтвердить или опровергнуть «омикрон», необходимо исследование — секвенирование. Как говорила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, оно может занимать до 12 дней. А человек с новым штаммом способен заражать уже на вторые сутки, симптомы же ощутит лишь к третьему-пятому дню болезни.

Заражения фиксируются уже среди тех, кто не выезжал за рубеж, таким образом, зараза начала циркулировать в популяции.

«Например, в Ростове-на-Дону женщина и шестимесячный ребенок заболели «омикроном». Они не выезжали за пределы РФ и у них не было зафиксировано контактов с людьми, которые были в других странах. С условием того, что у нас крайне мало проводится тестирования, иголку в стоге сена ищем, и находим, это говорит о том, что «омикрон» уже достаточно хорошо представлен на просторах страны», — отметил врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.



Это подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин, по словам которого, в столице «уже значительное количество заболевших именно штаммом «омикрон», и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает». В Первопрестольной готовятся к значительному росту заболеваемости в течение 7-10 дней и мобилизуют ресурсы.

Губернатор Александр Беглов панику не нагоняет, но также считает, что «омикрон» может принести новую волну в Петербург. Глава комздрава Дмитрий Лисовец и Роспотребнадзор не исключили ужесточения коронавирусных ограничений из-за ухудшения ситуации. Предпосылки к этому есть.

По словам кандидата биологических наук, независимого аналитика, сооснователя сообщества Watching COVID-2019.ru Алексея Куприянова, локальный минимум по заражениям ( 1 273 в сутки) Петербург прошёл еще в начале января и сейчас идет возврат к предновогодним показателям.

«Темпы прироста пока невелики, последние четыре дня примерно плюс 6-7 % в день, но скоро они могут стремительно увеличиться. Понять, с чем мы имеем дело — с кратковременной флуктуацией или с началом новой волны, мы сможем уже довольно скоро», — считает Куприянов.



По его словам, рост идет на фоне довольно высокой загруженности больниц и недостаточной иммунной прослойки в Петербурге.

«Мы почти вернулись к тем шести тысячам коек, которые были заняты до ударной выписки перед праздниками. Это примерно половина коечного фонда периода пиков первой и второй волн. Резерв невелик», — отметил аналитик.

Эпидемиолог Василий Власов из НИУ ВШЭ считает, что оценивать обстановку с «омикроном» трудно из-за проблем с объективной статистикой и тестированием.

«У нас очень низкие объемы тестирования, привычны фальсификации. Госпитализация может быть лишь косвенным индикатором — представьте, что вирус вызывает менее тяжелое течение болезни. Значит, при росте заболеваемости в четыре раза, госпитализации вырастут только в два. Мы находимся в очень уязвимом положении, и думаю, что по-прежнему для нас будет основным показателем общая смертность, которую мы узнаем с минимум месячной задержкой».

В борьбе с «омикроном» коллективный иммунитет может не помочь, считает Куприянов.



«Омикрон» более заразен, чем «дельта». Он легче «пробивает» как иммунитет, приобретенный в результате вакцинации, так и иммунитет, приобретенный в результате перенесенного заболевания. Эффективность вакцинации за несколько месяцев снижается почти до нуля», — отметил независимый аналитик.

Вместе с тем, как отметил эксперт, постепенно накапливаются данные о том, что недавняя вакцинация или ревакцинация, по крайней мере мРНК-вакцинами, снижает риски. Не исключено, что аналогичный эффект будет, по мере накопления данных, показан и для векторных вакцин, в число которых входит и « Спутник V ».

«Для прогнозирования ситуации нам надо знать не только долю вакцинированных, но и долю ревакцинированных недавно. На настоящий момент около половины петербуржцев закончили цикл вакцинации. Но многие уже год назад, темпы ревакцинации неизвестны, и около двух третей переболело в той или иной форме. К сожалению, на коллективный иммунитет я бы в такой ситуации больших надежд не возлагал», — считает сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru.



Эпидемиолог Антон Барчук, научный сотрудник Европейского университета, напротив, считает, что число переболевших — тот фактор, который мог бы сгладить ситуацию в России. В ноябре исследователи опубликовали заявление о том, что обнаружили антитела к коронавирусу у 83 % петербуржцев.

«В России намного больше уже переболевших по сравнению с Европой. Думаю, в ближайшее время мы увидим, какое значение имеет коллективный иммунитет при распространении «омикрона», — добавил он.



Если это не поможет, то, по словам Куприянова, прогноз для России и Петербурга в случае взрывного роста заболеваемости крайне неблагоприятный.

«По опыту других стран, раньше нас столкнувшихся с «омикроном», мы видим, что доля случаев, требующих госпитализации, и доля смертельных исходов много ниже, чем для более ранних вариантов SARS-CoV-2, но при его заразности общее количество одновременно болеющих будет таково, что больницы, реанимации и морги снова могут оказаться переполненными. Абсолютные значения по смертности будут приближаться к пиковым в предыдущие волны или даже превосходить их. Учитывая большую заразность, волна будет распространяться быстро. Мы дойдем до пиковых значений примерно за месяц, но каковы они будут, в особенности учитывая характерное для России систематическое недодиагностирование, гадать трудно», — отметил эксперт.



Эксперт Александр Соловьев также считает, что с приходом «омикрона» Россию ожидает резкий взлет заболеваемости с быстрым удвоением показателей, как это было в Великобритании, ЮАР, США, Нидерландах. Сначала в столицах, а потом и по всей стране.

Причем есть серьезные предпосылки к тому, что в России всё будет проходить тяжелее, чем в соседних странах, из-за пробелов в вакцинации населения. Особенно двух критических групп — детей и стариков.

«Мы не приступали к вакцинации детей вообще. А охват людей старшей возрастной группы вакцинацией не соответствует тому, что демонстрируют некоторые зарубежные страны, в которых привиты 90 % людей и более в этой категории, и уже проводится активная бустерная ревакцинация среди этих групп», — отметил Соловьев.

По его словам, в условиях отсутствия новых ограничений, массового несоблюдения масочного режима, использования простых масок вместо респираторов FFP2, «омикрон» ничего не будет сдерживать от распространения в стране. Одновременно произошло возвращение в школы без ограничений и людей из заграничных отпусков без полноценного тестирования. И это тоже, по словам Соловьева, сыграет свою роль.

Куприянов считает, что власти Петербурга при первых признаках взрывного роста должны незамедлительно принять меры по минимизации контактов между горожанами, вплоть до двухнедельного локдауна.

«Не надо ждать, пока всё закончится само собой, как в прошлые разы», — считает он.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

