Беглов пригрозил Петербургу новой волной COVID-19 из-за «омикрона»

«Мы с вами видим, что Европа переживает рекордный подъем эпидемии. «Омикрон» или другой штамм коронавируса могут принести новую волну инфекции в Петербург, — рассказал Беглов 10 января в традиционном радиообращении. — Наши медики продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Мы сохраняем 8 000 коек в стационарах для лечения больных с ковидом и пневмонией».



Он еще раз призвал горожан вакцинироваться, отметив, что реанимация в «красных зонах» в Петербурге почти на 99% заполнена непривитыми пациентами.

