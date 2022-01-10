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Беглов пригрозил Петербургу новой волной COVID-19 из-за «омикрона»

Штамм коронавируса «омикрон» может спровоцировать новую волну заболеваемости в Петербурге. Под угрозой в первую очередь непривитые, заявил губернатор Александр Беглов.

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«Мы с вами видим, что Европа переживает рекордный подъем эпидемии. «Омикрон» или другой штамм коронавируса могут принести новую волну инфекции в Петербург, — рассказал Беглов 10 января в традиционном радиообращении. — Наши медики продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Мы сохраняем 8 000 коек в стационарах для лечения больных с ковидом и пневмонией».

Он еще раз призвал горожан вакцинироваться, отметив, что реанимация в «красных зонах» в Петербурге почти на 99% заполнена непривитыми пациентами.

О том, что новый штамм может привести к ужесточению коронавирусных ограничений в Петербурге, заявили глава комитета по здравоохранению и начальник эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу.

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Комментарии (27)

266939547
Беглов, убери снег.
Grend
«Омикрон или другой штамм» - или типа того, или что нибудь еще, главное , чтобы что то было для оправдания своей псевдодеятельности, а пенсии, зарплаты, коммуналка - это так не заразное.
jfg3322
Сам завез, сам и разгребай
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