Ограничения в Петербурге могут быть ужесточены из-за «омикрона»

«Как будет развиваться ситуация дальше? Столкнемся ли мы с таким же подъемом, как страны Западной Европы, в связи с активным циркулированием «омикрон»-вируса? Не исключается, конечно. И может быть, в последующем потребуется введение дополнительных мер», — ответил Лисовец на вопрос «Фонтанки» 10 января на пресс-конференции в ТАСС.
«Дмитрий Геннадьевич дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. Действительно, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки, противоэпидемические меры будут усилены», — поддержала Чхинджерия.
В то же время Лисовец отметил, что для начала важно добиться того, чтобы полноценно исполнялись те ограничения, которые уже были введены. Это, в частности, QR-коды и медотводы в общественных местах. И соблюдение этих правил в текущих условиях может оказаться достаточным.
Чхинджерия не стала уточнять общее число заболевших с «омикроном» в Петербурге. По её словам, они есть, прибыли в основном из стран Африки, изолированы, а за контактными лицами ведется наблюдение.