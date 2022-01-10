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Ограничения в Петербурге могут быть ужесточены из-за «омикрона»

Новый штамм коронавируса может привести к ужесточению ограничений в Петербурге, считают председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец и начальник эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

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«Как будет развиваться ситуация дальше? Столкнемся ли мы с таким же подъемом, как страны Западной Европы, в связи с активным циркулированием «омикрон»-вируса? Не исключается, конечно. И может быть, в последующем потребуется введение дополнительных мер», — ответил Лисовец на вопрос «Фонтанки» 10 января на пресс-конференции в ТАСС.

«Дмитрий Геннадьевич дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. Действительно, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки, противоэпидемические меры будут усилены», — поддержала Чхинджерия.

В то же время Лисовец отметил, что для начала важно добиться того, чтобы полноценно исполнялись те ограничения, которые уже были введены. Это, в частности, QR-коды и медотводы в общественных местах. И соблюдение этих правил в текущих условиях может оказаться достаточным.

Чхинджерия не стала уточнять общее число заболевших с «омикроном» в Петербурге. По её словам, они есть, прибыли в основном из стран Африки, изолированы, а за контактными лицами ведется наблюдение.

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Комментарии (39)

hyperborean
"Дмитрий Геннадьевич дал исчерпывающий ответ на этот вопрос."
Да неужто? как всегда наши чиновники мямлят что-то невразумительное, поскольку команды фас натравить очередные идиотские ограничения на граждан пока не поступало
267052461
Слов культурных нет. Последние новости: в России "омикроном" заболело уже 41 человек. УЖЕ!!!! Вот это подача!
hmkv
Короче, что ..ец, что ...ерия - опасные идиоты.
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