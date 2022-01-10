Ограничения в Петербурге могут быть ужесточены из-за «омикрона»

«Как будет развиваться ситуация дальше? Столкнемся ли мы с таким же подъемом, как страны Западной Европы, в связи с активным циркулированием «омикрон»-вируса? Не исключается, конечно. И может быть, в последующем потребуется введение дополнительных мер», — ответил Лисовец на вопрос «Фонтанки» 10 января на пресс-конференции в ТАСС.



«Дмитрий Геннадьевич дал исчерпывающий ответ на этот вопрос. Действительно, исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки, противоэпидемические меры будут усилены», — поддержала Чхинджерия.

