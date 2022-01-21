В Петербурге готовят обыски по десяткам адресов. Полиция, СОБР и следователи собираются у «Невской ратуши»

Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.

Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278