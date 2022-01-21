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В Петербурге готовят обыски по десяткам адресов. Полиция, СОБР и следователи собираются у «Невской ратуши»

Возле «Невской ратуши» в Петербурге вечером 21 января собираются сотрудники правоохранительных органов. Как стало известно «Фонтанке», около ста человек готовят масштабную операцию.

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«Фонтанка.ру»

В ней принимают участие следователи, полицейские и даже СОБР. По информации нашего издания, вскоре они выдвинутся для обысков по 30 адресам. «Фонтанка» в ближайшее время опубликует все подробности спецоперации.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

267089724
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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Денеб
Царская охранка лютуют.... модераторы добросовестно трут возмущённые коммены.....
263836471
А чего - повесткой фигурантов не вызвать? Или впечатлить надо?
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