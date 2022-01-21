«Фонтанка.ру»
В ней принимают участие следователи, полицейские и даже СОБР. По информации нашего издания, вскоре они выдвинутся для обысков по 30 адресам. «Фонтанка» в ближайшее время опубликует все подробности спецоперации.
В Петербурге готовят обыски по десяткам адресов. Полиция, СОБР и следователи собираются у «Невской ратуши»
Возле «Невской ратуши» в Петербурге вечером 21 января собираются сотрудники правоохранительных органов. Как стало известно «Фонтанке», около ста человек готовят масштабную операцию.
«Фонтанка.ру»
В ней принимают участие следователи, полицейские и даже СОБР. По информации нашего издания, вскоре они выдвинутся для обысков по 30 адресам. «Фонтанка» в ближайшее время опубликует все подробности спецоперации.
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