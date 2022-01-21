«Мы все равно работать будем, хоть будут палками бить». Идеолог QR-сопротивления рассказал, как готовится к встрече с СОБРом

«Мы все равно работать будем, хоть будут палками бить. Это не ради денег, а ради веры, что мы правильно делаем», — сказал он.



По его словам, возбуждение уголовного дела не стало для него сюрпризом. Специально скрываться он не собирается.



«Кого-то задержат, возможно, меня. Возможно, ещё что-то будет. Но я не беспокоюсь на эту тему. Я беспокоюсь, что люди будут пугаться и сдаваться, и коды войдут в нашу жизнь навсегда», — сказал Александр Коновалов.



Как сообщала «Фонтанка», полиция и СОБР вечером 21 января собираются проведать рестораны участников так называемого QR-сопротивления. Уголовное дело уже возбуждено по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

