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«Мы все равно работать будем, хоть будут палками бить». Идеолог QR-сопротивления рассказал, как готовится к встрече с СОБРом

Бары, участвующие в QR-сопротивлении, не будут закрываться перед визитом СОБРа и продолжат работу. Об этом «Фонтанке» сообщил лидер протеста Александр Коновалов.

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«Мы все равно работать будем, хоть будут палками бить. Это не ради денег, а ради веры, что мы правильно делаем», — сказал он.

По его словам, возбуждение уголовного дела не стало для него сюрпризом. Специально скрываться он не собирается.

«Кого-то задержат, возможно, меня. Возможно, ещё что-то будет. Но я не беспокоюсь на эту тему. Я беспокоюсь, что люди будут пугаться и сдаваться, и коды войдут в нашу жизнь навсегда», — сказал Александр Коновалов.

Как сообщала «Фонтанка», полиция и СОБР вечером 21 января собираются проведать рестораны участников так называемого QR-сопротивления. Уголовное дело уже возбуждено по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Наше издание подробно писало о волне QR-сопротивления, которая поднялась в петербургском общепите и ретейле. Ее лидером стал одиозный предприниматель Александр Коновалов. Подробный разговор с ним и контекст происходящего читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (31)

266205996
...Эта "мышиная" возня..во имя отчёта перед поповой рядовых граждан мало волнует Впечатление,что у администрации "связаны руки",что не позволяет им ВСЕРЬЁЗ заняться упр.компаниями,ТСЖ ,муниципалами,сидящими в своих норках,как будто их не касается бедлам на улицах своего доильного микрорайона..
261844081
А кто живёт с людьми из Собра?
Вам как, нормально на душе? Или у вас её нет?
ПравдаСила
В любых ситуациях где пытаются ограничить ваши права и свободы, следует помнить, что согласно Конституции РФ Статьи 55 части 3. Права и свободы человека и гражданина, могут быть ограничены только федеральным законом, а согласно Статьи 105 пункт 1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. (Постановление правительства губернаторов, приказы, указы, инструкции и прочее, это всё исполнительная власть, а не законодательная, потому ограничить права человека и гражданина не может). Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России).
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