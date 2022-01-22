Секретили и веселились. Подробности войсковой операции против ресторанного QR-сопротивления

Фото: ККИ Поделиться Поделиться







Инициатива ночного вторжения исходила из Смольного и была вызвана не только публичной позицией QR-сопротивления рестораторов, возглавляемых неуемным лидером Александром Коноваловым. До нашего издания донесли и еще один политический пассаж. Дело в том, во властных кабинетах надзорных ведомств витают слухи, что в скором времени правительство РФ может вообще отменить QR-коды, а в таком случае все предыдущие усилия потеряют не только смысл, но и правовую силу. К тому же Коновалов вместе с восставшей паствой будет выглядеть победителем.



Руководство Следственного комитета Петербурга вынуждено было продемонстрировать лояльность, несмотря на то что, безусловно, подобные рейды лишь отнимают силы, не добавляя статистической славы. Как бы то ни было, но 20 января полицейским следствием было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 236 УК — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» и передано в СК. Дело возбуждено, разумеется, по факту. То есть в отношении абстрактных неустановленных лиц из числа сотрудников точек общепита. Однако это дало возможность веером выписать 20 обысков на 20 ресторанов и кафе, имеющих отношение к сопротивлению. Дальше — больше.



Раз 30 обысков, то надо 30 групп. Считаем: 20 следователей, 20 криминалистов, минимум по паре оперативников (взяли, конечно, из обескровленного недавними увольнениями Управления экономической безопасности), минимум по паре полицейских (принеси-подай), по несколько сотрудников СОБРа (а вдруг отстреливаться будут). Считаем: группа — минимум 8 силовиков. 8 на 20 равно 160. Плюсуем на всех еще человек десять прокурорских (чтобы не нарушать капиталистическую законность). Но это еще не вся армада.



Раз задумка Смольного, то милости просим чиновников. Так, в придачу к штурмовым группам были выделены мужчины и женщины из двух профильных комитетов. Ну и без Роспотребнадзора никуда. Минимум по сотруднику на точку.



Если примерно к 170 силовикам прибавить штатских, то точно получилось за 200. В стиле Минобороны выходит под батальон, по уши набитый офицерским составом. И наконец, опытные головы решили всю эту операцию засекретить. Секретили и сами веселились.



Как уже показала «Фонтанка», накануне к ночи возле «Невской ратуши» группировка сконцентрировалась на десятках автобусов, броневиков и прочем с логотипами разных ведомств. Из салонов проезжающих мимо автомобилей это реально выглядело угрожающе. Внутри же армии царили совсем другие настроения. Подавляющее число привлеченных и оторванных на ночь уставали иронизировать и над собой, и над инициаторами. Их старшие по званию замучились огрызаться, мол: «Что вы нам-то говорите?! Это что, мы это все придумали?» Особо языкастые интересовались, отчего нагнали всех, а они не видят ни одного сотрудника ФСБ. Почему госбезопасность прогуливает столь важную для родины акцию?



Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Фото: ККИ Поделиться Поделиться







Вот с такими упадническими настроениями к полуночи они ринулись на штурм. Маневрируя между адресами, спецназ входил и вбегал, в ресторанах предъявляли постановления и проводили феерические осмотры места происшествия. Беспощадно не получалось, но бессмысленно удалось практически всем. Особенно к локациям «Невской торговой компании». Все же «Фонтанка» нашла позитив и здесь.



Фото: Александр Коновалов Поделиться Поделиться







Как нам подтвердили несколько собеседников из числа десантируемых, «в России всегда все непредсказуемо»: «Несмотря на то что вы заранее поставили новость об облаве, никто из списка проверяемых даже не подумал закрыться». Сам Коновалов, с которым еще недавно дискутировал без всякого СОБРа смольнинский бизнес-омбудсмен, заранее манифестировал именно такой подход.



На наш вопрос, какая задача была нарезана, нам разумно ответили — нулевого результата ни по одной точке быть не может. «Хоть сами на себя протоколы составляйте как на посетителей», — добавил один из сотрудников.

Все это шоу закончилось только к 7 часам утра. К этому часу все были злые, а ко времени выхода нашего материала — все они спят.

Итоги официально вывесил СК. Сопротивленцы правовых последствий не ждут.



Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»

