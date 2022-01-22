Манифест QR-сопротивления — популяризация коронавируса. СК закрыл бары и рестораны в центре Петербурга

«По версии следствия, в социальных сетях были распространены призывы осуществлять экономическую деятельность в нарушение требований о противодействии COVID-19. В частности, о запрете на деятельность объектов общественного питания с 23 до 6 часов, а также об обязательном наличии QR-кодов, что создало реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции», — сообщает СК.

Расследовать деятельность петербургских рестораторов будет Следственный комитет, следует из заявления ведомства. Уголовное дело по статье 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» изъято у полиции.

Следователи, оперативники и чиновники осмотрели более двадцати заведений, в которых QR-код не требовали у посетителей. Более ста человек получили протоколы за нарушение антиковидных правил. В отношении юрлиц составлены 32 протокола.



«Деятельность заведений временно приостановлена», — добавили в СК.



Следователи изъяли мобильные телефоны, компьютеры, видеорегистраторы, кассовые аппараты и бухгалтерию.



Лидер QR-сопротивления Александр Коновалов выразил сожаление, что столько сотрудников правоохранительных органов отвлекли на ерунду. Подробнее о позиции бизнесмена и его коллег читайте на «Фонтанке».

