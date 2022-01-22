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Манифест QR-сопротивления — популяризация коронавируса. СК закрыл бары и рестораны в центре Петербурга

Объявившие войну QR-кодам рестораторы и владельцы баров попали под уголовное дело о нарушении санэпидправил. С ним связан масштабный рейд в ночь на 22 января.

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Расследовать деятельность петербургских рестораторов будет Следственный комитет, следует из заявления ведомства. Уголовное дело по статье 236 УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» изъято у полиции.

«По версии следствия, в социальных сетях были распространены призывы осуществлять экономическую деятельность в нарушение требований о противодействии COVID-19. В частности, о запрете на деятельность объектов общественного питания с 23 до 6 часов, а также об обязательном наличии QR-кодов, что создало реальную угрозу распространения коронавирусной инфекции», — сообщает СК.

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Следователи, оперативники и чиновники осмотрели более двадцати заведений, в которых QR-код не требовали у посетителей. Более ста человек получили протоколы за нарушение антиковидных правил. В отношении юрлиц составлены 32 протокола.

«Деятельность заведений временно приостановлена», — добавили в СК.

Следователи изъяли мобильные телефоны, компьютеры, видеорегистраторы, кассовые аппараты и бухгалтерию.

Лидер QR-сопротивления Александр Коновалов выразил сожаление, что столько сотрудников правоохранительных органов отвлекли на ерунду. Подробнее о позиции бизнесмена и его коллег читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (54)

Батька
Каратели и прихлебатели под руководством фашистских "законных властей" кошмарили славянских ундерменшей.

В прошлый раз как мы помним с Ленинградом "законные власти" неиллюзорно обломались, теперь всё-таки сдали им город...
266430273
В германии давным давно для похода в любое место кроме продуктового магазина нужен QR код. В некоторые заведения - вход по онлайн записи. В Австрии - обязательная вакцинация и штрафа антиваксерам по 7000 евро. В Германии и Австрии при этом суперпупердемократия, свобода, нет путина, сплошная толерастия и либерастия. Или нет?
266430273
а этот лидер сопротивления что, на свободе остался?
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