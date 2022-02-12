Сопротивление сдулось, подполье осталось. Бары на Рубинштейна перешли на осадное положение

Через две недели после ареста Александра Коновалова и ухода постов Росгвардии, улица Рубинштейна продолжает жить ночной жизнью. Бары теперь работают за занавешенными окнами и закрытыми дверями, пуская клиентов через черный ход. Единственное правило дресс-кода — отсутствие формы полиции и Росгвардии. В ночь с 11 на 12 февраля сотрудники силовых ведомств и Смольного тоже патрулировали барную магистраль, но ни на одну из подпольных вечеринок не попали.

После наступления ковидного комендантского часа на улице Рубинштейна привычно многолюдно. На 23.30 работают почти все. Нельзя быть уверенным, что везде принимают заказы (по правилам должны были прекратить в 23.00), но, во всяком случае, люди заходят.



Иду к Vice city («Город греха» — прим.ред.). Вывеска не горит, но дверь постоянно открывается и закрывается. Внутри тесного подвального помещения человек 30 — треть из них сотрудники. Диджей за пультом раскуривает кальян, люди сидят за столиками и у стойки. Нахожу место, заказываю коктейль. QR-код никто не пытается проверить даже формально.

Vice city Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Vice city Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Vice city Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться







Посчитаться предлагают практически сразу. Неожиданно разрешают расплатиться картой. Правда, чек сразу же сминается барменом и эффектно улетает в ведерко для льда. Отчет в мобильный банк приходит от Bar Garnizon.

Ближе к полуночи бармены начинают тревожно посматривать на часы. На вопрос не закроется ли заведение после полуночи, молодой человек — на вид не больше 25 лет — отвечает отрицательно. Наверное, ждет, когда смена закончится. И действительно, в какой-то момент весь персонал снимает фирменные рубашки и остается в черных футболках.

Ровно в полночь собираюсь на выход — продолжить бархоппинг. Но не тут-то было. Дверь заперта, причем снаружи. Бармен не особо настроен объяснять суть произошедшего, но «швейцар» более разговорчив. Там полиция и Росгвардия объясняет он. «Ходят с молотками и дубинками», — говорит он, чтобы отбить у клиентов всякое желание пытаться выбраться.

Vice city Галина Бояркова/"Фонтанка.ру"

Как долго продлится осада никто сказать не может. «Минут 15–20» — обещает девушка-администратор китайцу, который рассчитывал встретить на улице друга, а теперь что-то оживленно объясняет по телефону на родном языке — вероятно, тонкости петербургских коронавирусных ограничений. «Часов до 4 могут ходить», — со знанием дела говорит швейцар. «Но я написал, чтоб открыли двери, сейчас мальчик должен прийти с ключом и открыть», — обещает он.

— А вы не знаете, по какому маршруту они пойдут?

—Они не распространяются, могут с разных сторон пойти. — А только по пятницам ходят? — В будние тоже ходят. Они как-то закрыли ресторан «Нуар» и там неделю подряд стояло двое чуваков из Росгвардии и не пускали никого, даже хозяина заведения. Сейчас этот бар снова работает, уточняет «швейцар», даже во время рейда, просто посетителей пускают и выпускают через черных вход. У Vice City черного входа нет, поэтому приходится выдерживать осаду. Около полпервого ночи раздается вежливый стук в дверь, но открывать, конечно, никто не собирается. «Типа мы не работаем, мы просто закрыты, у нас стафф-пати, чисто вечеринка персонала. Вы тоже, кстати, сотрудник, только вы об этом не знаете», — заговорщицки подмигивает швейцар. Впрочем, по его словам, если Росгвардия и зайдет в заведение, посетителям особо ничего не грозит — проверят QR-код и все. Но веселье придется прекратить до следующего раза.



Публика, кажется, привычна к такой ситуации и продолжает тусить пить и общаться как ни в чем ни бывало. Кто-то просто спит за барной стойкой. Даже китаец не делает попыток воссоединиться с другом. Из-за закрытой двери в подвальном помещении становится душно, но после просьбы включают кондиционер.

Заказываю второй коктейль. Напитки вкусные, хотя стоят негуманных денег — тариф «подпольный». Не исключено, что в себестоимость заложены и уведомления о проверках и последующее юридическое сопровождение. С другой стороны, закрывать клиентов в баре — тоже отличная бизнес-модель. Возможно, ее стоило изобрести даже без всякой Росгвардии. Оплатить просят уже переводом, терминал для оплаты незадолго до этого унесли в подсобку

Интересуюсь, какие новости с фронта. «Пока не открываем, они где-то здесь, в засаде сидят», — говорит швейцар. Через полчаса: «С божьей помощью держимся, они там возле арки», — сообщает он обстановку, посматривая в телефон. Вероятно, агенты «по ту сторону» исправно докладывают обстановку, то ли «барное подполье» уже разработало приложение «Ваш росгвардеец здесь».



Наконец около 2.00 дверь снова открывается. Вероятно, проверяющие постояли у двери и ушли. Улица Рубинштейна постепенно возвращается к жизни. Большая часть заведений на тот момент уже честно закрылась. Но те, которые работают, можно опознать безошибочно. Их двери занавешены или затонированы, а у входа стоят группы молодых людей, которые впускают посетителей или проводят их через черный вход.

В Noir, вопреки обещанию коллег из Vice City, черного входа нет. Главный вход обещают открыть через 15–20 минут, когда рейд окончательно покинет улицу. Но уже через несколько шагов «Кухня европейская, итальянская», — зазывает молодой человек, приглашая пройти в ресторан «Фартук». Заводят через черный вход — через кухню. QR-код тоже не требуют. Ресторан принимал оплату картой, в том числе алкогольного напитка. Оплата снова прошла как Bar Garnizon.

— Такой антураж из-за проверок?

— Да. Окольными путями приводят гостей

— Часто они к вам ходят?

— Каждые выходные.

— Вас предупреждают?

— Нет.



Ресторан «Фартук» Галина Бояркова/"Фонтанка.ру"

Сначала в заведении немноголюдно, но ближе к 2.30 начинают подтягиваться компании. Наливают много где, но и аппетит приходит во время рейда. Публика люди — около 30 лет, белые воротнички. Обсуждают собеседования, бизнес-планы, путешествия. Вывести снова пытаются через черный ход, но потом разворачивают и ведут через главный.

Ресторан «Фартук» Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Ресторан «Фартук» Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться







— Неужели там притаилась засада?

— Нет, просто ручка сломалась. Напротив «Фартука» работает японское бистро Nau. То, что в заведении есть жизнь, легко можно понять по количеству людей, вышедших проветриться и покурить. Не дремлют и зазывалы.

Бистро Na Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться







— Заходите на вкусную пиццу, — приглашает нас молодой человек возле пиццерии «Искра». Буквально на этой неделе стало известно, что это кафе вслед за «Фартуком» влилось в Bar Group, сеть, которую называл своими партнерами лидер QR-сопротивления Александр Коновалов.

В 3 часа ночи в White point разгар веселья. Танцпол битком, танцующие хором подпевают: «Я помню белые обои, черную посуду». Песня в тему — интерьер бара и правда, выдержан, в черно-белых тонах. Хотя наутро такие нюансы вспомнят не все.



White point Галина Бояркова/"Фонтанка.ру"

В лаунж-зоне есть свободные столики. Но бдительные хостес — юные девы с ушками Микки-Маусов — тут же подлетают и уточняют, внесен ли депозит. Если такового нет, пересаживают в менее уютное место у входа. Помимо хостес, которые по совместительству выполняют функции гардеробщиц, в заведении трудятся бармены, официанты, охранник-швейцар, зазывалы. Работа находится всем. Например один из гостей, живописно уснувший на столе среди недоеденного пармезана и античного бюста, в какой-то момент под этот стол упал. Тут же подбежала команда из четверых молодых людей, которые извлекли тело и водрузили на место. Гость, кажется, так и не проснулся.

Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться







Между столиками снуют девушки, предлагая попробовать текилу. А вот официант на нового посетителя обращает внимание только минут через 20. «Кухня закрыта, есть напитки, кальяны, наркотики не предлагаю», — скороговоркой произносит он. Впрочем, здесь коктейли стоят совсем уж негуманных денег — но спрос есть.

В соседних переулках тоже кипит ночная жизнь. В баре «Перестройка» во дворе Щербакова переулка не то что негде сесть, негде встать. Публика — и студенты и люди за 40 — танцуют в маленьком зале и даже в коридоре под Gangsta's paradise. Такой ажиотаж понять можно — цены весьма разумные. «Что-то вроде мини-Думской», — комментирует девушка своему спутнику формат заведения.



Бар "Перестройка" Галина Бояркова/"Фонтанка.ру"

Бар "Перестройка" Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Бар "Перестройка" Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Бар "Перестройка" Фото: Галина Бояркова/"Фонтанка.ру" Поделиться Поделиться







Согласно сообщению пресс-службы администрации губернатора Петербурга, в ночь с 11 на 12 февраля сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитета по контролю за имуществом Петербурга, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле при поддержке ОМОН и патрульно-постовой службы полиции проверили 17 баров и ресторанов, большинство из них — в Центральном районе, на улице Рубинштейна и набережной канала Грибоедова. «Все эти заведения нарушили запрет на работу после 23 часов. Их деятельность приостановлена. В отношении владельцев заведений возбуждены административные производства. Штраф за нарушение антиковидного законодательства составляет до 300 тысяч рублей — на юридических лиц. Кроме того, все посетители — 337 человек — заплатят административные штрафы по 4 тысячи, а если это повторное нарушение — 5 тысяч», — говорится в сообщении. По информации «Фонтанки», заведений, в которых побывал в эту ночь корреспондент, среди них нет. Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

